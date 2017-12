PRVÁ POMOC: Ako ukladať webstránky a nezabudnúť ich adresy

Na internete možno nájsť nespočetné množstvo stránok so zaujímavým obsahom. Najväčším problémom je zapamätať si ich adresy, keď sa na ne chceme vrátiť. Najčastejšie nám pomôžu vyhľadávače, ale pohodlnejšie a istejšie je ukladať si adresy priamo do prehlia

20. nov 2002

dača.

Na tento účel slúžia takzvané Obľúbené stránky (bookmarks, favorites). Pomocou menu alebo tlačidla s týmto názvom umožňuje každý prehliadač uložiť adresu aktuálnej stránky. Na všetky takto uložené stránky sa potom môžete jednoducho vrátiť iba výberom z menu. Namiesto adries sa v ňom zobrazujú ich názvy, ktoré si môžete aj sami upraviť.

Čo s neprehľadným zoznamom obľúbených stránok?

Nejeden používateľ však zostane pri základnom použití, čiže pridávaní stránok do hlavného menu - „koreňa“ tohto zoznamu. Takto sa však zoznam stane veľmi rýchlo neprehľadným a jeho použitie prestáva byť praktické. Riešením je usporiadanie stránok do kategórií - priečinkov.

Vytvoriť priečinky, presúvať do nich stránky, ale aj vymazávať či meniť jednotlivé položky, je možné v Internet Exploreri cez voľbu Zorganizovať obľúbené (Organize favorites) v menu Obľúbené (Favorites). Pre pridanie stránky priamo do nejakého priečinku stačí v okne, ktoré sa zobrazí pri pridávaní, zvoliť Vytvoriť v (Create in) a vybrať príslušný priečinok.

Ako môžem zmeniť svoju domovskú stránku (home page)?

Domovská stránka je tá, ktorá sa zobrazí po kliknutí na ikonu domčeka. Prehliadače sú zväčša nastavené tak, že táto stránka sa zobrazí hneď po ich spustení. Preto je výhodné nastaviť si ako domovskú stránku tú, ktorú si pozeráte vždy, alebo ktorú používate najčastejšie (napríklad vyhľadávač alebo obľúbený portál). Každý prehliadač si tam štandardne nastaví „tú svoju“, to sa však dá ľahko zmeniť - v Exploreri stačí nájsť v menu položku Nástroje (Tools) a v nej Možnosti internetu (Internet Options).

Môžem si uložiť otvorenú stránku na disk?

Áno, toto umožňuje takmer každý prehliadač. Vo všetkých je to v menu Súbor - Uložiť ako (File - Save as). Môžete si vybrať, či uložíte kompletnú stránku (aj s obrázkami, ktoré sa uložia do priečinku s rovnakým názvom, ako má súbor), iba HTML, stránku pre e-mail alebo iba text. Ak uložíte kompletnú stránku, na začiatok jej zdrojového kódu Explorer umiestni jej pôvodnú adresu, takže neskôr budete môcť zistiť, kde bola umiestnená. Uložené stránky si môžete prezrieť napríklad kliknutím na ne v Prieskumníkovi.

Prečo sa mi uložená stránka nechce zobraziť?

Dôvodov môže byť viacero. Najčastejšie je to spôsobené tým, že stránka, ktorú ste chceli uložiť, bola rozdelená do takzvaných rámcov (frames) - väčšinou sa to dá spoznať podľa toho, že možno posúvať iba istú časť okna (prípadne viac častí). Internet Explorer od verzie 5 pri uložení kompletnej stránky (nie však pri voľbe „iba HTML“) uloží aj rámce a vo väčšine prípadov správne.

Horšie je to v prípade, keď sa stránka alebo jej časť nezobrazí z dôvodu použitia skriptovacích jazykov (JavaScript, VBScript a podobne). Tí, ktorí tieto jazyky ovládajú, sa môžu pozrieť na zdrojový kód stránky a upraviť ho, ale často ani to nepomôže, napríklad ak skript načítava dáta z nejakého iného súboru. Niektoré stránky úmyselne používajú rôzne triky, aby znemožnili prečítanie stránky uloženej off-line. Všetky sa dajú obísť, ale to si už vyžaduje pokročilejšie znalosti.

Môžem si uložiť nejaký obrázok zo stránky?

Áno, aj toto umožňuje každý prehliadač. Stačí na príslušný obrázok kliknúť pravým tlačidlom myši a zvoliť Save image (v Exploreri Uložiť obrázok - Save picture). Ak chcete tento obrázok použiť, napríklad na vlastnej stránke, najprv si zistite, či to jeho autor povolil - značná časť obrázkov je totiž chránená autorskými právami.

Nie každá grafika na stránke je však obrázkom - existujú rôzne iné technológie, napríklad Flash alebo Java, ktorými sa dá grafika zobraziť. Tie väčšinou nemožno bežným spôsobom uložiť. Ak chcete nejaký grafický prvok za každú cenu získať, môžete použiť stiahnutie (grabnutie) obrazovky do schránky; napríklad cez klávesovú skratku Ctrl+PrintScreen (kláves vpravo vedľa funkčných klávesov), čím stiahnete celú obrazovku, alebo Alt+PrintScreen, čím sa stiahne iba aktuálne okno. Pomocou skratky Ctrl+V potom môžete snímku obrazovky vložiť do ľubovoľného grafického programu a príslušnú časť si vystrihnúť.

