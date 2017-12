Pentium 4: dva procesory v jednom

Firma Intel minulý týždeň predstavila nový procesor Pentium 4 s technológiou Hyperthreading, ktorá umožňuje efektívnejšie využiť jeho výpočtový výkon. Doteraz procesory dokázali pracovať iba na jednej úlohe naraz. Ak ste teda pracovali s viacerými program

20. nov 2002 o 22:30 MATÚŠ SERDULA a BBC, Reuters

Technik Intelu drží dvanásťpalcový plát, ktorý obsahuje stovky nových trojgigahertzových procesorov Pentium 4. FOTO - INTEL

ami, procesor najprv spracoval časť úlohy, ktorú mu zadal prvý program, potom časť druhej úlohy a takto vlastne skákal medzi viacerými procesormi. Hyperthreading však „oklame“ počítač tak, aby si myslel, že v ňom v skutočnosti pracujú dva procesory namiesto jedného. Môže tak pracovať na viacerých úlohách súčasne.

V praxi sa napríklad pri náhľade niekoľkomegabytovej prezentácie v PowerPointe bez použitia Hyperthreadingu obrázky načítavajú postupne, zatiaľ čo s použitím Hyperthreadingu sa všetky náhľady zobrazia okamžite.

Nový procesor Pentium 4 takisto ako prvý prekročil hranicu 3 gigahertze a stal sa tak najvýkonnejším procesorom na trhu, keď dokáže spracovať až 3 bilióny výpočtov za sekundu.

Potrebujete špeciálny softvér

Na optimálne využitie Hyperthreadingu by ste mali mať nainštalovaný operačný systém Windows XP alebo Linux s podporou tejto technológie. Pre Hyperthreading je už optimalizovaných asi 40 populárnych softvérových aplikácií. Napríklad Winzip a Outlook dosahujú vďaka novej technológii až o 35 percent vyšší výkon, technológiu dokáže naplno využiť aj grafický program Photoshop. Snahou Intelu je, aby Hyperthreading využívali aj nové počítačové hry, ktoré sa budú dostávať na trh.

Okrem správneho softvéru potrebujete pre optimálne využitie nového čipu aj vyhovujúci hardvér - budete si musieť vybrať novú základnú dosku.

O tri roky 16 úloh naraz

Technológia Hyperthreading sa bude implementovať do všetkých nových procesorov firmy Intel. Jej zabudovanie do starších procesorov s nižšou frekvenciou ešte nie je isté, ale tiež sa nad ním uvažuje. Nové trojgigahertzové čipy už začali do nových počítačov montovať Dell, Gateway, Hewlett-Packard a piati ďalší veľkí výrobcovia počítačov.

Cena jedného nového čipu je 637 dolárov, čo je podstatne viac, než cena doteraz najdrahšieho Pentia 4 s frekvenciou 2,8 Ghz, ktorá bola minulý týždeň znížená z 508 na 401 dolárov.

Pentium 4 s frekvenciou 3,06 gigahertzu, ktoré dokáže spracovať dve úlohy naraz, je vyrábané 0,13- mikrónovou technológiou. Do roku 2005 môžeme očakávať procesory vyrábané technológiou 0,065 mikróna, ktoré súčasne spracujú 16 úloh.