Bezplatný internet definitívne skončil

Uplynulý víkend prestala spoločnosť Kiwwi poskytovať svojim zákazníkom bezplatné pripojenie na internet prostredníctvom telefónnej linky. Na Slovensku tak po necelých dvoch rokoch fungovania zanikol jediný bezplatný internetový provider. Za službu, ktorú

20. nov 2002 o 22:12

mali zadarmo, budú zákazníci Kiwwi odteraz platiť niektorému z ostatných internetových providerov okolo 100 až 300 korún mesačne, podľa zvolenej úrovne služieb. Ak si chcú ponechať svoju e-mailovú adresu, budú musieť prejsť k internetovému providerovi Nextra, ktorý zákazníkov Kiwwi preberie a ponúkne im svoje platené služby. Minulý rok využívalo služby Kiwwi viac ako stotisíc zákazníkov.

Spoločnosť Kiwwi sa profilovala najmä ako alternatívny poskytovateľ hlasových telekomunikačných služieb a poskytovanie bezplatného prístupu na internet malo slúžiť najmä na propagáciu jej značky. Zároveň firma dúfala, že sa jej podarí dosiahnuť dohodu so Slovenskými telekomunikáciami, aby sa s internetovými providermi delili o zisky, ktoré im plynú z internetových pripojení cez telefónnu linku. Takýto model funguje napríklad v Českej republike, kde si prakticky celý trh internetového pripojenia pre domácnosti rozdelili bezplatní internetoví provideri. K dohode so Slovenskými telekomunikáciami však nedošlo. Poskytovanie bezplatného pripojenia preto bolo pre Kiwwi dlhodobo stratovou záležitosťou a kvalita tejto služby nedosahovala úroveň platených providerov. V decembri minulého roka navyše rakúska materská spoločnosť Kiwwi vstúpila do konkurzu. Slovenskú aj českú pobočku Kiwwi neskôr odkúpil český telekomunikačný operátor Globaltel. V zozname jedenástich uchádzačov o licencie na poskytovanie verejnej telefónnej služby, ktorý pred dvoma týždňami zverejnil Telekomunikačný úrad, sa však Kiwwi ani Globaltel nenachádzajú. (tba)