Človeka do vesmíru dostali zvieratá, prečítajte si ich príbeh

Foto - U.S. Medical Librabry

Asi 27 sekúnd po štarte sa v telemetrii z rakety objavili problémy s parametrami hlavného motora, o desať sekúnd nečakane zhasne. Systém urobí nepríjemné rozhodnutie a predčasne uvoľňuje náklad, relatívne drobnú kapsulu.

Je 20. február 1947 a z White Sands v Novom Mexiku práve odštartovala prvá raketa amerického projektu Blossom, pri ktorého zrode stáli nemecké strely V-2, ktoré armáda získala ako vojnovú korisť po druhej svetovej vojne a previezla ich cez oceán. Teraz sa však testovalo čosi nové. Američania chceli posunúť skúsenosti získané vedcami tretej ríše a rozšíriť ich o nové možnosti: napríklad o kozmické kapsuly, ktoré by sa na rakete vydali až za hranice našej atmosféry a potom sa vrátili naspäť.

Mohli by priniesť vedecké prístroje, vzorky či filmy. Komusi však napadlo umiestniť do kapsuly malú nádobu s ovocnými muškami. Mušky napokon získali svoje raketové prvenstvo, ale nie výškové - pretože ľudia aj zvieratá sa v experimentálnych balónoch vydali skôr a vyššie.

Malí astronauti

Let ovocných mušiek bol skôr symbolickým aktom a nemal hlbší vedecký význam. No Američania chceli posadiť do svojich vesmírnych rakiet oveľa väčšie zvieratá.

James Henry, neskorší otec prvých pretlakových oblekov i zrodu prvých amerických skafandrov, skúmal už niekoľko rokov na miestnej Juhokalifornskej univerzite, ako sa správa krv v podmienkach zvýšenej gravitácie, čo ho priviedlo k štúdiu kardiovaskulárnych problémov spojených s výškou a zrýchlením.

Dokonca si postavil unikátnu centrifúgu, na ktorej dokázal preťaženie skúmať. Už v apríli 1948 dostal veľmi neobvyklú ponuku: armáda mu oznámila, že šesť rakiet V-2 vyčlenila na výskumné lety a že by na nich chcela vyskúšať kabínu pre zamýšľané pilotované raketové lietadlo X-2.

Aby bola simulácia čo najvernejšia a aby výskumníci získali čo najviac relevantných informácií, mal byť v kabíne umiestnený aj akýsi „simulovaný pilot". Pretože malo ísť o zmenšený model, bolo jasné, že oným pilotom nebude človek, ale zviera. Čo je, mimochodom, aj jeden z dôvodov, prečo sa pri kozmických aktivitách tak často využívajú pokusné zvieratá: na rozdiel od človeka sú podstatne menej náročné na priestor a príprava ich „kabín" je jednoduchšia, rýchlejšia aj lacnejšia.

Henry chcel vyriešiť otázky pohybu živočíchov v stave beztiaže rovnako ako napríklad fungovanie kapilárnych žíl, ktoré zaisťujú okysličenie srdca. Existovali však obavy, že by v stave beztiaže nemuseli fungovať, čo by viedlo k zlyhaniu srdca. Odborníci si tiež neboli istí fungovaním nervového systému v nezvyčajných podmienkach: niektorí dokonca tvrdili, že by mohol skolabovať.

Okrem týchto otázok bol najväčším problémom šibeničný termín, ktorý James Henry od armády dostal. Mal dva mesiace na výrobu hardvéru rovnako ako na výber a prípravu „pilotov". Nikto totiž nevedel, aké zvieratá by bolo najlepšie do kabíny posadiť. Voľba nakoniec padla na makaky, ktoré boli nielen inteligentné, ale fyziologicky sa podobali ľuďom. A predovšetkým boli drobné: ich maximálna hmotnosť dosahovala 4,5 kilogramu, čo zodpovedalo väčšiemu novorodencovi.

„Výskumný tím tvoril kapitán James Henry, poručík David Simons a dve opice," neskôr spomínal jeden z pamätníkov.

Kde nájsť dobrovoľníkov?

Posadiť živého tvora do rakety a nechať ho letieť do kozmu, to predstavovalo mnoho výziev. Napríklad príprava na let: kapsulu s opičkou museli do rakety umiestniť až bezprostredne pred štartom.

Lenže na takýto úkon raketu nikto nepripravil a kapsulu museli navyše vyrobiť tak, aby vydržala preťaženie až 20 G a zároveň, aby pri ňom ochránila svojho pasažiera. Aby sa čo najviac znížil stres zvieraťa počas štartu i letu, rozhodli sa ho pred štartom uspať.