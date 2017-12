Mate notebook a málo úložného miesta? Testovali sme päť externých diskov

Sú malé, môžete ich mať vždy so sebou a zmestia sa na ne tisíce fotografií alebo pesničiek. Externé disky vám jednoducho rozšíria pamäť počítača, či notebooku.

29. aug 2014 o 12:55 Matúš Paculík

Fotografie z dovolenky, obľúbené filmy, zálohy, školské projekty, pracovné súbory, maily, či prenosné aplikácie. Možnosti využitia externých diskov sú široké aj napriek tomu, že vo svete začína prevládať cloud.

Vyskúšali sme šesť diskov, ktoré k svojmu počítaču alebo notebooku pripojíte aj bez dodatočného napájania. To znamená, že ich môžete mať so sebou aj na cestách.

Na rýchlosti záleží

Preč je doba, keď boli všetky bežné externé disky limitované rýchlosťou starého USB rozhrania. Nový štandard tretej generácie použité pevné disky neobmedzuje a v notebookoch od Apple už nejakú chvíľu nájdete ešte rýchlejší Thunderbolt.

Nie vždy sa ale musíte hnať za čo najvyššou rýchlosťou. Ak disk potrebujete len pre nenáročnú prácu s menším počtom súborov, je prakticky jedno, aký model si kúpite.

AK vás čaká častá práca s veľkým objemom dát, prípadne potrebujete rýchly zápis a čítanie, rýchlosť pri výbere uprednostnite. Rozhranie USB 3.0 je v tomto prípade nutnosťou a ak pracujete s Macom, skúste pohĽadať disky komunikujúce cez Thunderbolt.

Rozdiel vo výkone môže byť obrovský - starý prenosný disk vám dáta prečíta rýchlosťou približne 35 megabajtov za sekundu, no ten moderný zvládne prenos aj 10 krát rýchlejšie.

Parametre testovaných diskov

WD My Passport Ultra Adata AE800 Adata SE720 Transcend 25H3 WD My Passport Pro Kapacita 500 GB 500 GB 128 GB 2 TB 4 TB Typ disku HDD HDD SSD HDD HDD Rozhranie USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0 Thunderbolt Funkcie - Wi-Fi, batéria - - - Rýchlosť čítania 118 MB/s 125 MB/s 359 MB/s 106 MB/s 212 MB/s Rýchlosť zápisu 117 MB/s 124 MB/s 163 MB/s 104 MB/s 208 MB/s Hmotnosť 134 g 280 g 110 g 284 g 720 g Cena 54 eur 79 eur 89 eur 99 eur 384 eur

WD My Passport Ultra

Rozmerovo malý a výkonný pevný disk od firmy Western Digital si môžete kúpiť v kapacitách od 500 gigabajtov až po 2 terabajty. Páčili sa nám rôzne farebné verzie - okrem klasickej sivej a čiernej je v ponuke aj červený, biely a modrý model.

S počítačom komunikuje cez USB rozhranie, podporuje verzie 2.0 a 3.0. Disk môžete používať aj na starších počítačoch či notebookoch, no vtedy sa pripravte len na priemernú rýchlosť čítania a zápisu. Po pripojení k modernému notebooku s USB 3.0 portom dosiahla rýchlosť zápisu až 118 megabajtov za sekundu.

Zo stránok výrobcu si môžete stiahnuť jednoduchú aplikáciu, s ktorou rýchlo získate základné informácie o stave disku, budete si môcť upraviť časový interval pre automatické vypnutie, či len jednoducho vymazať všetky dáta. Údaje na disku môžete pred nechceným odcudzením chrániť buď heslom, alebo hardvérovým šifrovaním.

+ kompaktné rozmery, farebné verzie

- cena

Cena: 54 eur

Adata DashDrive Air AE800

Netradičný externý disk, ktorý okrem funkcie dátového úložiska dokáže nabiť váš smartfón a uložené dáta vám sprístupní aj bezdrôtovo. Najlepšie na tom je, že nie je drahý. Za 500 gigabajtovú verziu zaplatíte rozumných 79 eur.

Disk nie je rozmerovo najmenší a najľahší, za čo môže integrovaná batéria s kapacitou 5200 mAh a bezdrôtový Wi-Fi adaptér. Vďaka nemu máte prístup k súborom nielen z pripojeného notebooku, ale aj zo smartfónu alebo tabletu. Jednoducho sa k disku pripojíte cez jeho Wi-Fi sieť a môžete pracovať so súbormi.

Batéria s kapacitou 5200 mAh nenabije len váš smartfón či tablet, ale je zdrojom energie aj pre samotný disk. Môžete ho teda samostatne použiť bez prístupu k elektrickej sieti. Výrobca v balení dodáva aj nabíjačku, ktorú ale nemusíte použiť vždy - batéria sa nabije aj pri pripojení cez USB port.

+ cena, Wi-Fi, funguje ako nabíjačka

- hmotnosť

Cena: 79 eur

Adata DashDrive Elite SE720

Ľahký, odolný a veľmi rýchly. Taký je externý disk od spoločnosti Adata, v ktorom nenájdete bežný magnetický disk, ale jeho modernejšiu a hlavne rýchlejšiu SSD alternatívu. Nie je pritom prehnane drahý a výrobca ho zabalil do pekného obalu z pevného kovu. Vďaka tomu vydrží aj menej šetrné zaobchádzanie a už z princípu mu nevadia ani otrasy.

Kapacita 128 gigabajtov je najmenšia zo všetkých testovacích modelov. No čo tento disk stráca pri kapacite, to vám vynahradí svojou rýchlosťou. Samozrejme za predpokladu, že ho k svojmu notebooku pripojíte cez USB 3.0 konektor. V opačnom prípade bude fungovať len na zlomku svojich možností.

Pri optimálnych podmienkach je výkon veľmi dobrý a disk dokáže čítať údaje rýchlosťou až 359 megabajtov za sekundu. Zápis je na tom horšie a sľubovaných 400 megabajtov za sekundu nameriate len v jednom teste jedného konkrétneho benchmarku. Reálna rýchlosť je menej ako polovičná, no stále vynikajúca v porovnaní s bežnými externými diskami.

+ rozumná cena, dobrý výkon, hmotnosť

- kapacita

Cena: 89 eur

Transcend StoreJet 25H3

Má kapacitu až 2 terabajty a bez problémov vydrží nejeden pád. Transcend StoreJet 25H3 je odolný pevný disk, konštruovaný tak, aby bez ujmy prežil pád na zem. Má spevnené telo s gumovým povrchom, ktorý má stlmiť silné nárazy.

Môžete si ho kúpiť v troch kapacitách - 500 gigabajtov, 1 a 2 terabajty. V najvyššej kapacite je disk ťažší o skoro 70 gramov a vyšší o 6 milimetrov. K notebooku ho pripojíte cez rozhranie USB 2.0 alebo 3.0. Rýchlosť prenosu dát je limitovaná samotným diskom - zapisovať preto budete maximálne 104 megabajtov za sekundu.

K úložisku dostanete aj bohatú softvérovú výbavu. Základom je automatický systém zálohovania, vrátane obľúbených záložiek z vášho internetového prehliadača. Veľké objemy dát si môžete automaticky komprimovať, prípadne chrániť šifrovaním.

+ odolná konštrukcia, kapacita

- rozmery a hmotnosť

Cena: 99 eur

WD My Passport Pro

Najdrahší disk v našom teste je určený hlavne pre počítače a notebooky od Apple, ku ktorým sa pripája cez rozhranie Thunderbolt. Pri ňom je hlavnou výhodou vysoká rýchlosť, štvornásobne prekračujúca možnosti USB 3.0. Pri bežnom externom disku by ste ju síce nevyužili, no WD My Passport Pro je zariadenie určené pre náročných používateľov, ktorí potrebujú pracovať s veľkým objemom dát.

Rozmerovo je veľký, na výšku zaberá až štvornásobok toho, čo najlacnejší disk v našom teste. Príčiny sú dve - dvojica pevných diskov a použitie odolného materiálu. Základom je pevný hliník a špeciálna vnútorná konštrukcia, chrániaca disky pred poškodením. Thunderbolt kábel je k zariadeniu pripojený napevno, nehrozí teda jeho nechcená strata.

Pri diskoch si môžete zvoliť, či využijete plnú kapacitu, alebo bezpečnejšie zrkadlenie dát. Vtedy ale počítajte s len polovičnou kapacitou. Rýchlosť je vynikajúca, WD My Passport Pro dokáže zapísať až cez 200 megabajtov za sekundu. Pre svoj chod nepotrebuje adaptér, vystačí si s tým, čo mu dodá Thunderbolt rozhranie. Nemusíte inštalovať žiadne ovládače, po prvom pripojení k zariadeniu je disk pripravený behom pár sekúnd.

+ odolnosť, dobrý výkon, RAID

- vysoká cena, hmotnosť

Cena: 384 eur

Akasa DuoDock X

Toto nie je externý pevný disk, ale zariadenie, s pomocou ktorého si k vášmu notebooku či počítaču pripojíte akýkoľvek 2,5 a 3,5 palcový pevný disk, či bežné SSD. Disk nepotrebujete vkladať do žiadneho špeciálneho obalu. Jednoducho ho len zasuniete do otvoru a okamžite môžete začať kopírovať dáta.

K počítaču sa pripája cez rýchle USB 3.0 rozhranie, s ktorým dokážete využiť aj výhody rýchleho SSD disku. Nevýhodou je nutnosť pripojenia sieťového kábla, keďže pri klasických veľkých diskoch by nestačila energia dodávaná z USB portu.

Výrobca má v ponuke aj niekoľko ďalších modelov. Môžete si vybrať verziu s miestom pre dva disky, či s bezdrôtovým rozhraním Wi-Fi. K nemu sa môžete pripojiť klasicky nielen z počítača a smartfónu, ale aj hernej konzoly, inteligentného televízora, či multimediálneho prehrávača.

+ podporuje všetky disky, USB 3.0

- vyžaduje napájanie

Cena: 39 eur

