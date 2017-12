XIII - silne komixovo vyzerajúca FPS-ka

Vydavateľský gigant UbiSoft sa taktiež rozhodol prispieť so svojou troškou do polievky zvanej spy first-person shooter (špionážne hry z vlastného pohľadu) a pripravujú nám svoju podobu špionáže s neobvyklým názvom XIII.

20. nov 2002 o 18:41 Ján Kordoš

Vydavateľský gigant UbiSoft sa taktiež rozhodol prispieť so svojou troškou do polievky zvanej spy first-person shooter (špionážne hry z vlastného pohľadu) a pripravujú nám svoju podobu špionáže s neobvyklým názvom XIII.

Prvý kuk na obrázky vám určite naznačí, že na tejto hre je niečo iné. Trinástka síce beží na Unreal engine, ale tvorcovia implementovali do hry zaujímavý prvok. Niekotré predmety (zbrane, výbuchy... ) majú ešt hrubší čierny obrys, tzv. cel-shader, takže hra vyzerá komixovo. Tento nápad je určite novinkou v FPS (nerátam hru ZPC od Zombie, ktorá bola dokonale hnusná, nudná a imbecilná... tfuj).

Príbeh vám bude známy, ako vaše obľúbené tričko - na svet sa chystá pohroma. Zlý ujo sa rozhodol, že ovládne svet. Do všetkého ste dajako zapletený a musíte sa z toho vysekať a zachrániť popritom celé ľudstvo. Hra začína vyplavením hlavného hrdinu na pláži. Preberáte sa celý doráňaný s oknom v hlave. Nič si nepamätáte, nič neviete, len ste sa prebudili. Okrem modrín na svojom tele si nájdete ešte vytetované číslo XIII. A aby to bolo kompletné, vo vrecku nájdete kľúčik od bezpečnostnej schránky v jednej z newyorských bánk. Ako vidíte príbeh, aj keď sa to nezdá, postupne vrcholí a podľa týchto informácií sa máme načo tešiť.

Postupne, ako začnete prenikať do hry, by ste mali odhaliť veľké spiknutie, do ktorého je zapletená aj vláda Spojených štátov amerických a v ohrození sa ocitne aj samotný prezident (osobná a blbá poznámka: Busha by škoda nebolo). Nakoniec sa vám začne vracať pamäť a spomeniete si, že ste špeciálnym vojenským odborníkom na protiteroristické útoky. Tieto spomienky sa vám budu vracať v podobe flashbackov (spomienok), do ktorých sa však budete môcť aktívne zapojiť.

Prostredie hry by malo byť dokonale interaktívne. Ako zbraň budete môcť použiť akúkoľvek vec, ktorú budete môcť vziať. Preto za zbraň môžete považovať aj fľašku, či stoličku, ale ochudobnený nebudete ani o klasické zbrane ako napríklad beretta, brokovnica, sniperka. Hra by mala podporovať aj multiplayer, ktorý by mal obsahovať množstvo zábavných modov. A toto všetko sa na nás chystá niekdy v marci 2003.