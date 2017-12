The Getaway - štýlová gangsterka

20. nov 2002 o 17:55 Milo Gracík

Syntéza toho najlepšieho z akčného žánru na PS2. Adrenalínové automobilové naháňačky z GTA3 skombinované s dokonalou akciou v štýle Metal Gear Solid 2. To je The Getaway. Štýlová gangsterka zasadená do nebezpečných ulíc londýnskych slumov. Od 11. decembra na pultoch našich obchodov. Prakticky v tesnom závese za nedávno vydaným titulom GTA: Vice City sa nám predstavuje hra z rovnakého žánrového súdku. Po troch rokoch mravčej práce je konečne tu. Utajovaný GTA3 "killer" priamo od SONY. Akčná gangsterka The Getaway pochádza priamo z vývojárskych štúdií SCEE v Londýne. Drsný príbeh drsných mužov z londýnskeho East Endu. Story plná suchých hlášok, brutálneho násilia, divokej streľby, mohutných explózií a zbesilých automobilových naháňačiek. Život na ostrí londýnskeho podsvetia, na hranici zločinu a zákona, cti a profitu, pomsty a očistca. Hlavnou devízou hry je predovšetkým omračujúca grafika, dokonalá animácia a neskutočne realistický fyzický model. Ulice Londýna, kde sa hra odohráva, sú prevedené do najmenších detailov, presne podľa skutočnosti. Zdá sa, že hráč nebude mať takú voľnosť ako v GTA3. Vynahradí mu to však dramatický filmový príbeh v štýle klasických gangsteriek, stvárnený plejádou profesionálnych hercov za použitia úchvatného motion-capture systému. Samotná hra spočíva v plnení množstva rôznorodých misií s alternatívnymi spôsobmi ich splnenia. Pohybujete sa na vlastných nohách alebo prostredníctvom viac než 60-tich vozidiel (samozrejmosťou je aj legendárny londýnsky taxík "black cab"). Vyzerá to tak, že na rozdiel od GTA3 sú obe časti rovnako kvalitné a prepracované. SCEE vsadilo na realistickosť prostredia a uveriteľnosť príbehu. Temnejším a vážnejším poňatím sa celá hra viac priblížila vkusu dospelejšej časti hráčskej obce.