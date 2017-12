Vietcong - taktická akcia z vietnamskej ďžungle

Myšlienka vytvorenia hry z Vietnamskej vojny sa v hlavách vývojárov z Illusion Softworks začala rodiť ešte v lete 2000. Ohľadom tohto vojenského konfliktu nasledovalo študovanie rôznych podrobností. Nakoniec sa vývojári vydali daný terén, v ktorom sa bude

20. nov 2002 o 17:27 Dante

ich hra odohrávať, preskúmať na vlastné oči. Vybavení kamerami a fotoaparátmi sa teda vydali do vietnamskej džungle.

Asi už i z predchádzajúcich riadkov je jasné, že adventúra to nebude. A prečo adventúra? V minulosti boli vývojári z Čiech známi najmä v tomto žánri, avšak v poslednej dobe sa presadzujú kvalitnými titulmi i na inom poli, a to na poli 3D akčno-taktických hier (Operation Flashpoint či Hidden & Dangerous). V štúdiách Pterodonu sa teda začína rodiť hra, ktorá vás uvedie do najkontroverznejšieho konfliktu dejín. Píše sa rok 1967 a vy ako Steve R. Hawkins, člen špeciálnych jednotiek USA v spolupráci ďalších piatich členov vášho teamu (radista P.J. Defort, medik J. Crocker, guľometník C.J. Hornster, technik T. Bronson a nakoniec stopár Le Duy Nhut) sa púšťate do plnenia 20 rôznorodých misií, ktoré skrsli v hlavách českých vývojárov. Za zmienku stojí, že prostredie pre hru bolo zvolené v okolí hory Nui Pek, ktorá je v provincii Pleiku - neďaleko hraníc s Kambodžou.

Ako teda vyplýva i z vyššie uvedeného popisu, hra sa bude radiť do klasického FPS žánru s taktickými prvkami. Tejto charakteristike zodpovedá i rozdelenie členov vašej jednotky, nielen podľa schopností, ale i podľa vybavenia, kde na úspešné absolvovanie misie bude nutné ich schopnosti vhodne kombinovať. Zaujímavosťou je, že budete môcť svoje mužstvo opustiť, aby ste sa pustili do samostatného prieskumu. Avšak potom sa budete musieť vrátiť, pretože pre úspešné absolvovanie misie je nutná kooperácia s ostatnými členmi a ich kompletné dovedenie do cieľa.

Pri postupe džungľou si budete musieť doslova dávať pozor na každý svoj krok, aby ste sa nechytili do nejakej pasce. Nebudete si nikdy istí, či za ďalším stromom nečíha nejaký vietnamčík a nespustí na vás streľbu, alebo kedy sa vynoria z ničoho a prekvapia vás ničivou ofenzívou, či kedy naďabíte na niekoľkokilometrový podzemný systém chodieb, ktorý sa pre vás stáva totálnym bludiskom - avšak pre vietnamčíkov dobre zrozumiteľným systémom. Budete musieť byť vždy pripravení padnúť na brucho a páliť, čo je jediná možnosť, ako si zachrániť svoj holý a bezcenný život.

V štandardnej výbave každého vojaka bude jedna M16, ale postupom času si budete môcť nakúpiť rôzne hračky, ktoré mala k dispozícii armáda USA v tejto vojne. Autori zdôrazňujú, že v hre budú iba reálne zbrane. K dispozícii budete mať i rádiovú komunikáciu, ktorú autori odporúčajú využívať, pretože vás môže podporiť vzdušným útokom, či vás vyslobodí z takmer stratenej situácie a tým vám zachráni život. Ak sa dostanete do situácie, že budete nútení povolať na vašu záchranu jednotku a budete sa nachádzať v priestore, kde to možné je (na nejakej čistinke, v dedine - proste v priestore, kde jednak môže pristáť, ale sa naň hneď nevyvalí množstvo vietnamčíkov a nezačne bezhlavo páliť do helikoptéry určenej na vašu záchranu).

K dispozícii budete mať i možnosť ovládania rôznych vozidiel, čo by som však za nejakú extra možnosť hry nepovažovala, pretože to už v dnešnej dobe ponúka každá druhá (v ponuke bude džíp, nákladiak, či nejaký ten obrnený transportér... ).

Úlohy budú rozdielne, no a vo všeobecnosti by ste ich mohli rozdeliť do troch kategórií - 100% akčné (pokúsiť sa odolať útoku za pomoci zbraní, či nejakej vojenskej techniky), ďalej tam budú teamové akcie, v ktorých budete potrebovať každého jedného člena vášho teamu, pretože ako to je u takýchto typov akcie zvykom, pri smrti čo i len jedného z nich, celá akcia končí neúspechom. Alebo to budú sólo akcie, ostanete osamotení, členovia jednotky zomreli, a ste tam proste sami a musíte nájsť cestu von, alebo sa ubrániť či prebojovať určitým územím.

Ak si túto novú hru od Illusion Softworks zhrnieme, skutočne to nevyzerá zle a keď k tomu pridáme obrázky, dovolím si tvrdiť, že aj vyzerá vynikajúco :o). Avšak o atmosfére a o všetkých súvisiacich veciach sa dozvieme buď po vydaní nejakého toho demíčka alebo až po vydaní hry samotnej. Ako teda hovorím, zatiaľ sa môžete kochať obrázkami.

Niekoľko linkov, súvisiacich s hrou:

- oficiálny homepage

- Pterodon

- Illusion Softworks