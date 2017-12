Vedci odhalili tajomstvo eboly, zablokuje imunitu

Nový výskum ukázal, ako a prečo si ebola dokáže poradiť s imunitným systémom.

14. aug 2014 o 9:39 Tomáš Prokopčák

Pôvodný text sme nahradili článkom z tlačeného vydania SME.

BRATISLAVA. Normálna obrana pred infekciou vyzerá asi takto: telo začne produkovať látku nazývanú interferón, ktorá je akýmsi rýchlym poslíčkom so zásielkou pre biele krvinky.

Lymfocyty T potom naštartujú celú imunitnú fabriku tela a pokúsia sa napríklad zničiť vírusom nakazené bunky ešte predtým, ako ich unesie vírus a začne sa v nich množiť.

Vedci však až teraz zistili, ako presne takýto prirodzený obranný mechanizmus tela obchádza ebola.

Blokuje imunitu

Nová štúdia v magazíne Cell Host & Microbe ukázala, že vírus eboly vytvára proteín VP24, ktorý zablokuje cestu práve pre tohto imunitného poslíčka.

Výsledkom je, že niektoré druhy bielych krviniek na infekciu vôbec nezareagujú, obranný systém tela prestane fungovať a ebola sa rýchlo šíri.

„Už nejaký čas vieme, že ebola akosi zatarasí cestu kľúčovej imunitnej zložke nazývanej interferón,“ hovorí podľa tlačového vyhlásenia odborného magazínu spoluautor výskumu Gaya Amarasinghe.

„Teraz však vieme, ako to ebola naozaj robí. A to by mohlo viesť k vývoju nových liekov.“

Budúce lieky?

Na ebolu v súčasnosti nejestvuje žiadna vakcína ani odskúšaný liek. Počas aktuálnej západoafrickej epidémie na vírus zomrelo viac ako tisíc ľudí a svetová zdravotnícka organizácia už povolila na jeho liečbu experimentálne, dosiaľ neotestované sérum.

Nový výskum však naznačuje, že proti ebole by mohli zabrať látky útočiace práve na VP24. V skutočnosti také už máme, podobné lieky sa totiž používajú proti vírusovej hepatitíde typu C. Vedci však upozorňujú, že ebola zrejme má viacero obranných mechanizmov.

