Prvá žena v dejinách získala matematickú nobelovku

Iránka Maryam Mirzakhaniová skúmala matematiku zakrivených objektov, ako sú napríklad šišky či praclíky. Získala Fieldsovu medailu.

13. aug 2014 o 15:40 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bola zázračným dieťaťom Iránu. Aj keď vždy snívala, že sa stane spisovateľkou, Maryam Mirzakhaniová už na strednej škole ukázala, že dokáže riešiť aj tie najzložitejšie matematické problémy.

Napokon, už v roku 1995 sa stala prvým iránskym študentom, ktorý dosiahol dokonalý výsledok na medzinárodnej matematickej olympiáde. A vtedy si ju všimli najlepší svetoví matematici. Po doktoráte z Harvardovej univerzity a profesorskom mieste na rovnako prestížnej Stanfordovej univerzite teraz Mirzakhaniová získala najvyššie ocenenie vo svete matematiky, akúsi obdobu Nobelovej ceny.

Spolu s ďalšími tromi laureátmi sa stala vôbec prvou ženskou nositeľkou Fieldsovej medaily, ktorá sa udeľuje každé štyri roky už od roku 1936. Po desaťročiach tak narušila dosiaľ výlučne pánsky klub.

Zakrivené telesá

„Je to zábava, asi ako riešenie skladačiek či lúštenie hádaniek a spájanie dôkazov v detektívnom prípade,“ opisuje svoje dospievanie matematička v tlačovom vyhlásení Stanfordovej univerzity. „Cítila som, že to jednoducho dokážem, a tak som sa touto cestou vydala.“

Medzinárodná matematická únia si svojím prestížnym ocenením pre matematikov do štyridsať rokov všimla jej prínos na poli dynamiky a geometrie pri matematickom skúmaní Riemannových povrchov.

Predstaviť si to môžeme približne ako riešenie ťažkostí so zakrivenými objektmi, ktoré trochu pripomínajú praclíky či šišky. Takáto praclíková matematika je však nesmierne zložitá, pretože každý bod na povrchu takýchto teoretických objektov reprezentuje iný hyperbolický povrch. Alebo inak: zrazu sa ponoríte do neintuitívneho sveta, kde sa každý bod takého univerza stane zároveň univerzom samým osebe.

Mirzakhaniová však navrhla spôsoby, ako podobné ťažkosti riešiť a ako sa v podobných exotických priestoroch matematiky pohybovať. Využila k tomu akési súbory slučiek pretínajúce povrch takýchto objektov a dokázala rátať ich dĺžku – v prípade, ak sa naučíte v takýchto multiverzách pohybovať.

„Je to veľká pocta. A dúfam, že povzbudí mladé vedkyne i matematičky,“ dodala Mirzakhaniová.

Ďalší ocenení

Odborníci zdôrazňujú, že aj keď takýto prínos vyzerá ako riešenie problémov čistej matematiky, výsledky môžu pomôcť ďalším vedcom. Fyzikom a kozmológom Mirzakhaniovej výpočty a metódy uľahčia pochopiť, ako vznikal náš vesmír, využiť ich však môže aj materiálové inžinierstvo či kryptografia.

Okrem Mirzakhaniovej však Fieldsovu medailu získali aj traja ďalší matematici. Artur Avila riešil problémy dynamických systémov, Manjul Bhargava vytvoril nové metódy na poli geometrie čísel a Martin Hairer výrazne prispel k vytvoreniu teórie stochastických čiastočne parciálnych diferenciálnych rovníc.