Google bude spolufinancovať nový optický kábel z USA do Ázie

Investícia vo výške 300 miliónov zvýši dátovú priepustnosť doterajších dvoch podmorských káblov.

13. aug 2014 o 13:12 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. 300 miliónov dolárov bude stáť nový optický kábel, ktorý na dne Atlantiku zrýchli internetové spojenie medzi Áziou a USA. Jeho pokládku zaplatí Google spolu s piatimi ázijskými telekomunikačnými operátormi, na ktorých náklady ho sprevádzkuje firma NEC.

Konzorcium tvoria na ázijskej strane firmy China mobile, China Telecom, Global Transit, KDDI a SingTel.

Nový kábel s názvom Faster (rýchlejší) bude vykrývať narastajúce nároky na priepustnosť dátových liniek. Doposiaľ ležia na rovnakej trase dva káble, ktorých kapacita začína obmedzovať. Nové dátové spojenie bude mať šesť párov optických vlákien.

V každom z nich bude prebiehať komunikácia na 100 vlnových dĺžkach, pričom každá z nich bude mať priepustnosť 100 gigabitov. Výsledkom bude 60-terabitová priepustnosť, ktorá by sa pri modernizácii technológie mohla v budúcnosti o čosi zvýšiť. To však stále nemusí byť dosať na to, aby modernizácia pokryla narastajúci dopyt po priepustnosti.

Ak by sme chceli priepustnosť nového kábla k čomusi prirovnať, mohli by sme povedať, že prenesie za sekundu 2-tisíc nekomprimovaných celovečerných HD filmov.

Pre Google nebude takáto investícia prvou. Firma má z minulosti skúsenosti s podmorským káblom Unity, ktorý spája USA s Japonskom či z dátovej trasy SJC, ktorá prepája juhovýchodnú Áziu.

Do prevádzky má byť nová dátová trasa uvedená do polovice roku 2016.

Prvotná myšlienka spojiť kontinenty podmorským káblom pochádza z roku 1842, keď Samuel Morse predviedol technológiu, ktorá by umožnila takto prenášať dáta. Zaoberal sa výberom izolátorov a celkovou koncepciou.

Prvý komerčný kábel položili v auguste 1850 cez Anglický kanál, nasledovali mnohé ďalšie, ktoré prepájali Britániu s Írskom, Belgickom a Holandskom. To všetko však ešte pred érou optiky.

Napísala Britská BBC.