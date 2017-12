Vládcovia dávnych morí pripomínali fraktály

Desiatky miliónov rokov nemali rangeomorphy konkurenciu. A potom náhle vymreli.

12. aug 2014 o 17:50 Tomáš Prokopčák

Rangeomorpha pripomínali rastliny.(Zdroj: Jennifer Hoyal Cuthill / University of Cambridge)

BRATISLAVA. Akoby ste na morskom dne rozosiali rozsiahly porast plný papradí. Nemajú žiadne ústa, žiadne orgány, žiaden nervový systém, schránky či lastúry. No i napriek tomu, že svojimi „konárikmi“ a ramenami pripomínajú najmä rastliny, sú to živočíchy.

Presnejšie, pred takmer šesťsto miliónmi rokov boli. Vtedy rad rangeomorpha vládol ediakarskému svetu.

V čase, keď sa morami preháňali najmä mikroskopické organizmy, boli tieto niekedy desaťcentimetrové, no občas až dvojmetrové mnohobunkovce vládcami oceánov. Vydržalo im to najmenej 40 miliónov rokov.

Nový výskum v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences teraz odhalil, ako asi život týchto dávnych tvorov vyzeral. A odpovedal na viaceré otázky o ich tvare, vývoji i príčinách, prečo vlastne vymreli.

Bohatá polievka

Fakty Rangeomorpha Je rad mnohobunkovcov. Existovali najmenej 40 miliónov rokov na konci starohôr. Neprežili kambrickú explóziu života a nástup prvohôr pred 541 miliónmi rokov a z fosílnych záznamov miznú.

Bolo to pred približne 575 miliónmi rokov. Čas, keď život na našej planéte ešte len čakal na svoju kambrickú explóziu, ktorú sprevádzal expanzívny nárast počtu druhov i rôznorodosti.

Jennifer Hoyal Cuthillová z Univerzity v Cambridgei sa rozhodla, že na počítači namodeluje, ako v tej dobe možno najkomplexnejšie živočíchy vyzerali a fungovali.