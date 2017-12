Yahoo a Google sa dohodli. Budú spoločne šifrovať e-maily

Už od roku 2015 by mohli e-maily ochrániť súkromie. Silné šifrovanie môže zastaviť špehovanie i hackerov.

11. aug 2014 o 11:15 Milan Gigel

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá má za sebou takmer štvrť storočia existencie. Volá sa PGP a využíva asymetrické šifrovanie na to, aby umožnila ochrániť, digitálne podpisovať či overovať identitu pri elektronickej komunikácii.

Jej masovému rozšíreniu chcú teraz pomôcť spoločnosti Yahoo a Google, ktoré plánujú spoločnými silami prispôsobiť technológiu tak, aby bola jednoducho použiteľná v ich freemailových službách. Do roku 2015 by ju chceli sprevádzkovať ako voliteľnú súčasť svojich systémov.

Vízia je jednoduchá. Správa je pred odoslaním ešte v počítači zašifrovaná tak, aby do nej mohol nahliadnuť po doručení iba jej adresát. Obsah zostane utajený aj v prípade odchytenia správy pri jej doručovaní medzi servermi a jej obsah nebudú poznať ani prevádzkovatelia služieb.

Technológia kryptografie spočíva v používaní dvojice asymetrických kľúčov, z ktorých jeden určený pre dešifrovanie je utajený a druhý pre zabezpečenie správy šifrou verejný. Vďaka tomu možno každú správu podpísať alebo zabezpečiť šifrou bez toho, aby sa musel komunikujúci pár vopred dohodnúť na spôsobe a postupe.

Aby bolo používanie čo najjednoduchšie, firmy budú musieť prekonať viacero výziev. Vyriešiť bezpečné uloženie privátneho kľúča na zariadeniach, ktoré umožňujú prístup k pošte, doriešiť prezeranie správ v archíve či nastaviť funkcie vyhľadávania tak, aby sa prelúskali spleťou šifrovaných správ.

Ak sa podarí dosiahnuť cieľ a urobiť z neho štandard, internet má šancu znovu získať dôveru v súkromie. Technológia je v súčasnosti dostupná vo forme rôznych doplnkov pre poštových klientov i webmaily, používanie je však stále relatívne zložité a vyžaduje zosúladenie oboch strán.

V budúcnosti by však stačilo jediné: kliknúť pred odoslaním správy na ikonku šifrovať alebo digitálne podpísať. Všetko by zariadil systém samotný a webmail by na strane prijímateľa automaticky servíroval po sprístupnení kľúča obsah správ tak, ako sme ho zvyknutí čítať dnes.

Napísali v magazíne PCMag.