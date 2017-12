Armáde ušiel makak určený na vesmírny program

Je koniec štyridsiatych rokov a americkí vedci a inžinieri sa rozhodli pre živý raketový program. S makakmi.

11. aug 2014 o 9:16 Tomáš Přibyl

Úryvok z textu:

Hrdinovia s ňufákom, krídlami a plutvami

Celú vesmírnu prílohu nájdete v stredu, 13. 8. v denníku SME.

Posadiť živého tvora do zabavenej a upravenej nemeckej rakety V-2 koncom štyridsiatych rokov a nechať ho počas projektu Blossom letieť do kozmu, to predstavovalo mnoho výziev. Napríklad príprava na let: kapsulu s americkou opičkou museli inžinieri do rakety umiestniť až bezprostredne pred štartom.

Lenže na takýto úkon raketu nikto nepripravil a kapsulu museli navyše vyrobiť tak, aby vydržala preťaženie až 20 G a zároveň aby pri ňom ochránila svojho pasažiera. Aby sa čo najviac znížil stres zvieraťa počas štartu i letu, rozhodli sa ho pred štartom uspať.

Alebo dĺžka letu: technici pôvodne vytvorili kapsulu, ktorá dokázala zabezpečiť životné funkcie zvieraťa na niekoľko hodín, ale čoskoro sa ukázalo, že je to málo. Celé zariadenie totiž museli uložiť do rakety nejaký čas pred štartom a tento štart sa často aj o niekoľko hodín odkladal. Nejaký čas zabralo aj hľadanie kapsuly po dopade na zem, preto ju museli výrazne modifikovať tak, aby mohla samostatne fungovať najmenej dvadsaťštyri hodín.

V skutočnosti to tak bolo vôbec prvý raz v histórii, keď začali ľudia vyrábať - hoci relatívne malú - kozmickú loď. Počas skúšok vo vákuovej komore sa pritom aj táto kapsula „nafukovala“, takže ju napokon museli prepásať železnými obručami.

video //www.youtube.com/embed/AWdGdrir8uA

Toto všetko bola iba technika. Súbežne s jej prípravou však prebiehal výcvik makakov. Jeden z nich pritom z floridskej leteckej základne AFB McDill utiekol. Preto padlo rozhodnutie, že oddiel „pilotov“ sa musí výrazne rozšíriť - i keď utečenca po troch týždňoch zadržala odchytová služba polície v Tampe.

Makak tam totiž vnikol do kuchyne, rozbil niekoľko kusov riadu a následne poškrabal pani domácu, ktorá bránila svoj majetok. Armáda potom tejto dáme vyplatila odškodnenie niekoľko sto dolárov.

„Naučilo nás to jednu zásadu: nikdy never opici, pokiaľ nie je uspaná," komentovali to vtedy úrady.

Štart upravenej raklety V-2 s makakom na palube. FOTO - NASA