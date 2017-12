Vytvorili počítačový čip, ktorý funguje ako mozog

Experimentálny procesor od IBM je od základu postavený ako bunky v živom mozgu.

10. aug 2014 o 19:57 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Skúste z hlavy vydeliť čísla 973 a 23. Ak náhodou nie ste matematický génius, budete správnu odpoveď hľadať najmenej niekoľko sekúnd.

Aj najjednoduchší počítač na trhu vám však odpoveď dá rýchlejšie, ako dokážete žmurknúť. Dokáže si tiež zapamätať oveľa viac údajov ako ktorýkoľvek človek.

No ľudia stále dokážu takmer bez snahy a okamžite vyriešiť veci, na ktoré by aj najrýchlejší počítač potreboval hodiny. Človek napríklad v dave bez problémov rozozná tvár starého kamaráta a aj letmý pohľad mu stačí na to, aby sa rozhodol, či je bezpečné prejsť cez križovatku.

Podobné situácie, ktoré človek robí s podvedomou ľahkosťou, sú v skutočnosti extrémne komplikované výpočty. Ich náročnosť si neuvedomujeme len preto, že evolúcia postavila ľudské mozgy tak, aby dokázali bez veľkej snahy rozoznať známe tvary či jazyk.

Inžinieri z IBM teraz vyrobili počítačový čip, ktorý by mohol podobné problémy riešiť s rovnakou ľahkosťou ako človek. Experimentálny procesor s názvom TrueNorth je ľudskému mozgu podobný aj fyzicky. Jeho vývoj opísali v časopise Science.