Muž hospitalizovaný v Kanade nemá ebolu

Hospitalizovaný muž sa do Kanady vrátil z Nigérie, mal zvýšenú teplotu s príznakmi podobnými chrípke.

10. aug 2014 o 16:01 TASR

TORONTO. Pacient, ktorého umiestnili z preventívnych dôvodov do izolácie v nemocnici v kanadskom meste Brampton v provincii Ontário, mal negatívne výsledky testov na vírus eboly.

Oznámila to v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na ontarijské ministerstvo zdravotníctva, podľa ktorého testy uskutočnilo Národné mikrobiologické laboratórium vo Winnipegu.

Hospitalizovaný muž sa so zvýšenou teplotou a príznakmi podobnými chrípke nedávno vrátil z Nigérie, kde v súvislosti s epidémiou eboly v západnej Afrike (Guinea, Libéria a Sierra Leone) vyhlásili v piatok mimoriadny stav.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok odporučila, aby postihnuté štáty kontrolovali na letiskách odchádzajúcich cestujúcich.

Ľudia, ktorí boli v priamom kontakte s pacientmi s ebolou, by z týchto krajín mali odísť najskôr po troch týždňoch. WHO zatiaľ neodporučila všeobecný zákaz cestovania do alebo zo západnej Afriky.

V Nigérii je zakázané prepravovať telá mŕtvych cez štátne hranice alebo cez hranice zväzových štátov. Úrady odporúčajú pochovať obete choroby na mieste úmrtia.

Do najľudnatejšej krajiny Afriky zavliekol ebolu poradca libérijskej vlády, ktorý 20. júla pristál v Lagose.