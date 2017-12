V Kanade hospitalizovali muža s príznakmi podobnými ebole

Pacient sa nedávno vrátil z Nigérie, kde v piatok vyhlásili mimoriadny stav.

9. aug 2014 o 6:03 TASR

Vírus ebola cez elektrónový mikroskop.(Zdroj: SITA/AP/Antwerp Institute of Tropical Medicine)

TORONTO. V nemocnici v kanadskom meste Brampton v provincii Ontário umiestnili z preventívnych dôvodov do izolácie pacienta, ktorý sa so zvýšenou teplotou a príznakmi podobnými chrípke nedávno vrátil z Nigérie.

Tam v súvislosti s epidémiou eboly v západnej Afrike vyhlásili v piatok mimoriadny stav. V sobotu o tom informovala agentúra Reuters.

V Nigérii zatiaľ registrujú sedem potvrdených prípadov eboly. Pacienti s podozrivými symptómami a ďalšie desiatky osôb sú kvôli možným rizikám v izolácii.

Celkove zaznamenali v Nigérii zatiaľ iba dve úmrtia na ebolu, čo je výrazne menej ako v ďalších troch západoafrických štátoch - Guinei, Libérii a Sierra Leone - kde na následky eboly zomrelo od februára už takmer 1000 ľudí.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok odporučila, aby postihnuté štáty kontrolovali na letiskách odchádzajúcich cestujúcich.

Ľudia, ktorí boli v priamom kontakte s pacientmi s ebolou, by z týchto krajín mali odísť najskôr po troch týždňoch. WHO však neodporučila všeobecný zákaz cestovania do alebo zo západnej Afriky.