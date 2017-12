James Bond 007: Nightfire v obchodoch

20. nov 2002 o 0:37 Michal Cagarda

Spoločnosť Electronic Arts oznámila, že James Bond 007: Nightfire pre PS2, GCN a x-Box je v obchodoch. PC verzia príde budúci týždeň. V tejto relatívne zaujímavej FPSke s Bondom, Jamesom Bondom v hlavnej roli, si odskočíte do neďalekých rakúskych Álp, infiltrujete kdejaké mrakodrapy, poletíte do vesmíru a (samozrejme) ponoríte sa aj do hlbín južného Pacifiku. V boji proti zlému-kriminálnikovi-túžiacemu-ovládnuť-celý-svet Rafaelovi Drakeovi použijete všetky Bondove obľúbené techniky: budete vyvražďovať stovky zloduchov, ticho sa zakrádať, ale aj zvádzať ženské a babrať sa so všakovakým špionážnym haraburdím. Inu, už podľa popisu vidieť, že Nightfire je hra robená podľa zabehnutej šablóny... Ale ktoho vie? Ak sa vyrovná aspoň rozporuplnému pokračovaniu NOLFa, o zábavu núdza nebude.