Bude GameCube 2 a vylepšený GameBoy Advance od Nintenda?

20. nov 2002 o 0:00 Milo Gracík

Vzhľadom na presýtený konzolový trh a priemerný predaj GameCube sa logicky vynorili špekulácie o ďalšom smerovaní Nintenda. Čaká ho podobný osud ako Segu, zabalí produkciu hardvéru a bude sa naplno venovať iba vývoju hier? Opak je pravdou, ako potvrdili ostatné informácie. Nintendo pripravuje vylepšenú verziu svojej veleúspešnej vreckovej konzole GameBoy Advance. Podrobnosti nie sú známe, ale keďže tento prístroj by sa mal objaviť v krajine vychádzajúceho slnka už koncom tohto roka, oficiálne informácie by mali byť tiež onedlho na svete. To však nie je všetko, Nintendo sa nemieni vzdať ani svojej pozície na trhu NextGen konzolí a pripravuje nasledovníka celkom úspešnej GameCube. Ďalšie informácie nie sú zatiaľ známe. Nintendo bojuje a aj napriek silnej konkurencii Sony a Microsoftu sa nehodlá vzdať.

