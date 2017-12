TOP webstránky na nový týždeň

19. nov 2002 o 23:37 Milo Gracík

47. týždeň

rok 2002

Od tohto týždňa vám budeme každý ďalší prinášať päťku domovských stránok aktuálnych herných hitov.

Tento týždeň je to úžasná sci-fi plošinovka s dvojkou neohrozených hrdinov, magické akčné RPG s postavičkami od Disneyho, druhé dobrodružstvo Harryho Pottera, simulátor zločinca v havajskej košeli a drsná kriminálka z pochmúrneho Londýna.

Ratchet & Clank

www.ratchetandclankgadgets.com

Kingdom Hearts

www.kingdom-hearts.com

Harry Potter And The Chamber Of Secrets

www.harrypotter.ea.com

Grand Theft Auto: Vice City

www.rockstargames.com/vicecity

The Getaway

www.thegetaway.co.uk