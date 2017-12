Epidémia eboly sa pravdepodobne zhorší, potrvá mesiace

Šírenie choroby je v súčasnosti rýchlejšie než opatrenia na jej zastavenie.

8. aug 2014 o 12:40 TASR

ŽENEVA, BRATISLAVA. Dosiaľ najhoršia epidémia eboly, ktorá už postihla štyri krajiny západnej Afriky, sa v najbližších mesiacoch pravdepodobne zhorší.

"Je pravdepodobné, že situácia sa zhorší pred tým, než sa zlepší," povedal novinárom zástupca generálnej riaditeľky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre zdravotnú bezpečnosť Keiji Fukuda.

"Sme plne pripravení na to, že epidémia bude na vysokej úrovni mesiace," citovala ho agentúra Reuters.

Celosvetová akcia

WHO v piatok vyhlásila v súvislosti s epidémiou eboly v západnej Afrike "núdzový stav pre verejné zdravie s medzinárodným dosahom" a vyzvala na koordinovanú celosvetovú reakciu s cieľom zastaviť ďalšie šírenie vírusu.

Generálna riaditeľka organizácie Margaret Chanová novinárom povedala, že šírenie eboly je v súčasnosti rýchlejšie než opatrenia na jeho zastavenie.

Fukuda predtým uviedol, že pri správnych opatreniach týkajúcich sa nakazených ľudí možno šírenie eboly zastaviť.

"Nie je to záhadná choroba. Je to infekčná choroba, ktorej šíreniu možno zabrániť. Nie je to vírus, ktorý sa šíri vzduchom," zdôraznil v súvislosti s tým, že ebola sa prenáša priamym kontaktom s telesnými tekutinami.

Fukuda dodal, že je dôležité, aby každého pacienta s ebolou okamžite izolovali a ošetrovali a ponechali v izolácii 30 dní.

"Vychádzajúc z vedeckých štúdií, ľudia, ktorí sú nakazení, sa môžu zbaviť vírusu do 30 dní," citoval ho Reuters.

Pri riziku necestovať

WHO pri vyhlásení medzinárodnej pohotovosti neodporučila zákazy cestovania ani obchodovania, uviedla však, že ľudia, ktorí boli v blízkom kontakte s chorými na ebolu, by nemali cestovať do zahraničia.

Pre krajiny, kde sa šíri ebola, organizácia vydala sériu odporúčaní vrátane kontroly odchádzajúcich z krajiny na medzinárodných letiskách a hraničných priechodoch. Konať by sa v nich nemali ani väčšie zhromaždenia.

Krajiny bez eboly by podľa WHO mali posilniť dohľad a pristupovať k podozrivým prípadom ako k naliehavým, dopĺňa agentúra AP.