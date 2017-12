Microsoft pochová staré verzie Internet Exploreru

Od januára 2016 prestane spoločnosť podporovať staré verzie prehliadača.

8. aug 2014 o 11:15 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Je to rozhodnutie, ktoré dáva zmysel. Microsoft prestane od 12. januára 2016 záplatovať staré verzie prehliadača Internet Explorer. V programe aktívnej podpory zostanú iba tie verzie, ktoré sú súčasťou aktuálnych operačných systémov.

Staršie prehliadače so slabými technológiami zabezpečenia tak môžu vypadnúť z domácich i podnikových počítačov.

Používatelia budú mať na výber. Buď siahnu po novšej verzii Internet Explorera, alebo po niektorej z jeho alternatív. Firefox, Chrome, Opera či Safari sú dostupné aj pre platformu Windows, kde sa tešia značnej popularite.

Aby spotrebitelia z podnikového segmentu nemali problém s prevádzkovaním svojich starých aplikácií vyladených pre dnes už neaktuálne verzie internetového prehliadača, internetový prehliadať IE 11 budú môcť prepnúť do kompatibilného podnikového režimu.

Ten nastaví spôsob vykresľovania a správanie prehliadača tak, aby imitoval činnosť starého IE 8.

Ide o riešenie, ktoré je kompenzáciou za to, že Microsoft dlhodobo nedodržiaval internetové štandardy a svojim postavením na trhu nútil vývojárov k tomu, aby svoje weby či webové aplikácie programovali so špeciálnym zreteľom na špecifiká prehliadača. To však firma pred časom zavrhla a štandardom sa podrobila .

Napísali v magazíne The Register.