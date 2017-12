Chobotnica prekonala všetky matky, nespala štyri roky

Hlavonožec vydržal pri svojom potomstve štyri a pol roka.

7. aug 2014 o 18:21 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Čakala, strážila a starala sa. A toto netrvalo len pár mesiacov, ale rovno štyri a pol roka. Presne toľko sa chobotnica starala o svoje vajíčka v hlbinách mora. Podľa štúdie publikovanej v PLoS ONE tak vytrvalosťou prekonala všetky známe druhy.

Ešte v roku 2007 si tím z Výskumného inštitútu akvária v Montereyskom zálive v kalifornskom meste Moss Landing všimol chobotnicu na skalnatom výbežku 1400 metrov pod vodou, ako sa stará o svoje budúce potomstvo.

Na to isté miesto sa pravidelne vrátili ešte 18-krát a chobotnica tam stále bola.„Opakovalo sa to a nás to jednoducho prekvapilo,“ povedal podľa Nature Bruce Robison, hlbinný biológ z inštitútu, ktorý viedol štúdiu.

„Zakaždým, keď sme klesli k nej dole na návštevu, povedali sme si, že toto bude poslednýkrát, čo je tu.“

Pri každej analýze skúmali morskí biológovia nielen chobotnicu, ale pomocou laserov merali aj jej vajíčka, o ktoré sa tak poctivo starala. Všimli si, že chobotnica je stále na tom istom mieste, v tej istej polohe, len jej vajíčka sa pri každom meraní zväčšovali. V októbri 2011 chobotnica zmizla. Zanechala však po sebe zvyšky prázdnych vajíčkových kapsúl.

Vzhľadom na fakt, že chobotnicu v hĺbke mora videli ešte mesiac predtým, odhadli vedci dĺžku jej starostlivosti o budúce potomstvo približne na 53 mesiacov. „Uľavilo sa nám, že jej utrpenie sa skončilo,“ uviedol Robinson, podľa ktorého bola chobotnica pri každom meraní čoraz krehkejšia.

Chobotnica po dorastení vajíčok zahynula tak ako ostatné chobotnice.

Doi: 10.1371/journal.pone.0103437