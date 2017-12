Inteligentné hodinky od Timexu fungujú aj bez smartfónu

Sú pripojené k 3G sieti operátora, aby mali nepretržitý prístup k internetu.

7. aug 2014 o 13:25 Milan Gigel

MIDDLEBUR, BRATISLAVA. Volajú sa Ironman One GPS+ a sú ďalším pokusom o dobytie sveta inteligentných hodiniek. Tentokrát sa to však zaobíde bez smartfónu, ktorý by vo vrecku zabezpečoval pripojenie k internetu.

S novinkou prichádza na trh firma Timex, ktorá sa už roky pokúša nájsť také riešenie, ktoré by hodinkám otvorilo cestu do sveta moderných technológií. Výrobca sa teraz pokúsil do malého puzdra vtesnať mobilnú konektivitu pre americkú a kanadskú sieť AT&T.

Hodinky fungujú samostatne a bez závislosti na akomkoľvek inom zariadení. majú farebný displej, GPS modul, 4 gigabajtové úložisko a multimediálny čip, ktorý zvláda spracovanie e-mailov, hudobných nahrávok či vyhodnotil dáta z GPS modulu, ktoré zužitkuje na vyhľadávanie ostatných členov domácnosti a priateľov alebo na zápis aktivít v teréne.

Výrobca za svoju novinku pýta 399 dolárov, za 50-dolárový príplatok bude k dispozícii aj snímač srdcovej aktivity. Súčasťou ceny je aj ročné predplatné na dátovú konektivitu.

I keď mnohí tvrdia, že nové múdre hodinky sú len osobným trénerom doplneným o zopár ďalších funkcií, spotrebiteľov by to mohlo zaujať. Od svojich hodiniek totiž neočakávajú funkcie, ktoré už raz majú v mobile.

TIP: Pozrite si odborné recenzie a ceny na inteligentné hodinky, ktoré sme zozbierali v našej službe Recenzie.sme.sk.

Napísali v magazíne Mashable.