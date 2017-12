Najmenej jeden Slovák sa nachádza v štátoch s ebolou

Slovenská diplomacia odporúča necestovať do západnej Afriky, ebola si tam vyžiadal viac ako deväťsto obetí.

7. aug 2014 o 9:05 SITA

BRATISLAVA. V krajinách západnej Afriky, ktoré bojujú s epidémiou vírusu ebola, sa pravdepodobne veľa Slovákov nenachádza.

Ministerstvo zahraničných vecí vie len o jednom slovenskom občanovi v Sierra Leone, ktorý sa dobrovoľne registroval v systéme pomoci v zahraničí.

Rezort diplomacie všetkým občanom odporúča, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania do Libérie, Sierra Leone a Guiney, predovšetkým do ich metropol Monrovie, Freetownu a do Konakry.

Západoafrické krajiny momentálne čelia najrozsiahlejšej epidémii eboly v dejinách, ktorej podľa Svetovej zdravotníckej organizácie podľahlo viac ako 900 ľudí.

Ebola sa prakticky nedá liečiť a neexistuje proti nej účinná očkovacia látka. Prejavuje sa zvracaním a hnačkou ako aj vnútorným a vonkajším krvácaním.

Úmrtnosť môže dosahovať až 90 percent, v prípade terajšej epidémie je zhruba 60-percentná.