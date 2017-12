Kingdom Under Fire 2: The Crusaders - pokračovanie hybridnej stratégie

Chceli by ste sa zúčastniť bitky o osud sveta, tak ako sme to videli na začiatku Pána prsteňov alebo v Gladiátorovi? Podľa Phantagramu takéto niečo budete môcť zažiť s ich novou hrou, RTS-kou Kingdom Under Fire: The Crusaders.

Možno ste pred nejakým rokom zaregistrovali kontroverznú hru Kingdom Under Fire, ktorá bola kombináciou stratégie a RPG-čka. Napriek jej vlažnému prijatiu sa autori rozhodli pre druhý diel. Ten by sa mal žánrovo prikloniť skôr k real-time stratégii ako RPG, ale napriek tomu si zachováva určité prvky, napríklad hrdinov. The Crusaders sú teda fantasy RTS-kou so špičkovým grafickým spracovaním. Keďže je hra primárne určená na Xbox (ale plánuje sa aj PC verzia), môže sa vyše 200 rôznych fantasy postáv skladať každá z 3000 polygónov, pričom hrdinovia ich majú vyhradených až 10000. Nehovoriac o tom, že tých 200 postáv môže bojovať súčasne na jednej obrazovke. Grafika by proste mala byť dychberúca s množstvom špeciálnych efektov. Ako v každej stratégii, tak aj tu musíte využívať svoje taktické schopnosti. Váš úspech závisí od mnohých prírodných faktorov: odolnosti pôdy, vetra, slnečného svetla, atď. Bojové formácie sa prispôsobujú momentálnej situácii v real-time, čo znamená, že môžu byť ovplyvnené prírodnými podmienkami alebo bojom. Všetky jednotky ako aj hrdinovia sú upgradeovanteľní a upravovateľní. Môžete ich vybaviť štítmi a zbraňami podľa vlastného výberu. Kingdom Under Fire: The Crusaders vyjde na jar 2003.