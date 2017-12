Battlefield 1942 - Druhá svetová po sieti

Ak ste niekedy chceli zakúsiť bojovú vravu Druhej svetovej vojny, a nenarážať pri tom na tuposť AI nepriateľských vojakov, máte jedinečnú možnosť urobiť tak v hre Battlefield 1942. Ako nás oslovila táto zaújimavá FPS "onlajnovka", sa dočítate v naš

19. nov 2002 o 20:08 Martin Vrábel

V posledných rokoch sa veľkej obľube tešia herné produkty s vojnovou tematikou. Do veľkej miery sú podnietené filmovým priemyslom, ktorý nahráva aj hernému biznisu. Iste si spomínate na dojímavý (a naivný ) film "Saving Private Ryan" s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe a na hru, ktorá akoby filmu z oka vypadla, nazvanú Medal Of Honor (PSX, PC, PS2) s rôznymi podtitulmi. Vynikajúci komerčný úspech "honoroviek" bol možno aj správnou múzou pre švédskych dizajnérov z Digital Illusions pod záštitou herného gigantu Electronics Arts. A tak k nám doputovalo zaujímavé dielko s príslušným názvom Battlefield 1942. Aby som dlho nechodil okolo horúcej kaše, treba na rovinu povedať, že spomínaná gameska je čisto onlajnovka. Čo tento fakt znamená pre slovenského hráča si povieme neskôr v sekcii multiplayer. Avšak Battlefield 1942 ani ako čisto on-line produkt nestráca na svojom čare a vo svojej kategórii patrí k tomu "naj", čo doteraz PC-čko okúsilo.

Covering fire alebo MoH: AA + Flashpoint = Battlefield 1942.

Nemáte radi rovnice? Retrospektívne spomínate na školské časy (sa netýka školákov, pozn.)? Nech máte vzťah k rovničkám akýkoľvek, táto je veľmi výstižná. V jednoduchosti je krása, hovorí stará múdrosť a so stoickým kľudom by som mohol zakončiť recenziu pri poukázaní na titulok odstavca s vedomím, že všetko dôležité som už povedal. Pre tých, ktorí radi čítajú recenzie, však budem pokračovať a špeciálne sa budeme zaoberať možnosťami hrania Battlefieldu 1942 po lokálnej sieti a po Internete.

Šikovní postrehli, že sa hra odohráva počas Druhej svetovej vojny (WWII) (s tými, čo to nepostrehli nie je čosi v poriadku... ;) a hráčovi ponúka zažiť na vlastnej, virtuálnej koži, najznámejšie a najslávnejšie bitky na dobre známych bojových frontoch. Vojnový konflikt je absolútne jasný. Sú dve strany. Do prvej patria Američania, Briti a Rusi, pričom zlú stranu predstavujú samozrejme Nemci a Japonci. Spomínané bojujúce strany viedli urputné teritoriálne boje v oblastiach Západnej a Východnej Európy, Afriky, Južného pacifiku.

Battlefield 1942 hráča vnára do krvavých a tuhých bojov zvučných mien, ako sú: Bitka o Midway, operácia Bulge, Ardeny, Berlín, El Alamein, Gazala, Guadalcanal, Iwo Jima, Charkov, bitka pri Kursku, Normandia - Omaha Beach, Market Garden, Stalingrad, Tobruk, Wake Island. Tieto boje sú zakategorizované v hre ako "Instant Battles", kde máte možnosť nastaviť nasledovné parametre: Obtiažnosť (4 úrovne... zaujímavá je Impossible), inteligenciu (AI) nepriateľa, počet trestných tokenov za smrť (podobne ako v paintballe), počet jednotiek bojujúcich proti sebe, vyhradené % CPU času na AI a počet zobrazených máp.

Ďalej je v hre na výber celkom zaujímavá dynamická kampaň s veľavravným názvom "BattleAxe", pretože ide o tzv. hurá systém formou čelného útoku, odohrávajúci sa v údolí, kedy proti sebe útočia 2 armády zo svojich stanovíšť umiestnených na návršiach. Vyhráva ten, ktorý zajme viac než polovicu kontrolných bodov v aréne. To, čím Battlefield 1942 chytá za srdcia hráčov po celej zemeguli je široká ponuka 35 ovládateľných objektov špecificky spracovaných pre každú z bojujúcich strán. Aby ste neboli v omyle, že medzi ovládateľné objekty sa zaraďuje len pár áut s minimálnymi rozdielmi. Gamesa priam núka hráčovi ovládať množstvo zbrojných externých systémov, zajazdiť si v rôznych typoch tankov, bojových a terénnych vozidlách, dokonca si môžete vliezť do ponorky, veliť lodi alebo stráviť niekoľko hodín v kabíne lietajúcej pevnosti B17 pri bombardovaní priemyselných centier III. Ríše. Navyše ešte si gamesník vyberá jeden z piatich typov vojakov (to sú: Scout, Assault, Anti-tank, Medic, Engineer), za ktorý bude v Battlefielde 1942 vystupovať. Podľa zvoleného typu herného charakteru máte samozrejme výbavičku, takže je jasné, že Scout sa asi nebude vrhať pred tank s odstrelovačkou a Anti-tank vojak nebude zase snajprovať pancierovkou niekam do okienka bunkru (aj keď by konečný efekt mohol byť zaujímavý). Úlohy na výber sú predurčené, ako je patrné, na hráčsku spoluprácu. Vlastne je to úplne logické, pretože Battlefield 1942 je (ak odhliadneme od off-line tréningu) čistá onlajnovka, kde sa predpokladá, že nepôjde každý na vlastnú päsť.

Grafika: 7 / 10

Na úvod sa vás bude snažiť do deja WWII vnoriť perfektné renderované intro, kde sa stretávate s rôznymi bojovými situáciami. Špeciálne B17-tky a U-booty sú také šumné, že som si intro púšťal niekoľkokrát po sebe, a ak máte cit pre ladné krivky, dopadnete veru rovnako ako ja :-). Grafické spracovanie Battlefieldu 1942 veľmi pripomína Medal Of Honor: Allied Assault (ak sa nemýlim obe hry - Quake III upravený engine), ktorého grafiku si pochvaľovalo veľa hráčov. Grafici z Digital Illusions mohli vyrukovať s niečím novým a preborným v oblasti 3D GFX, ale keď logicky pouvažujeme nad tým, že hra je onlajnovka, tak asi by sa nám to moc svižne nehýbalo. Už aj tak si hra v plných detailoch žiada svoje, takže slide-show z Berlína by som hrať nechcel. V jednom interview s autormi hry som vyzistil, že im mnoho času zabralo optimalizovanie 3D enginu a treba povedať, že časová investícia sa určite oplatila, pretože hra v aréne plnej bojujúcich vojakov a techniky za ohlušujúcej streľby a výbuchov švihá ako má byť. Pri on-line hrách je vždy komplikované zladiť 3D GFX a posielané dáta od hráčov v aréne v závislosti od ich počtu. Takže Battlefield 1942 volí strednú cestu a pohľadnou grafikou vás bude hladiť 3D čipy na Vašich GFX kartách.

Interface: 8 / 10

Hra sa štandardne dodáva v DVD-like štýle s dvoma CD-čkami, nejakými reklamami a s pekne spracovaným manuálom, ktorý určite stojí aspoň za nahliadnutie :-). V gamese sú kvalitne vyriešené nápovedy počas samotnej akcie, takže autori mysleli aj na lenivejšiu časť hráčskej populácie a vyšli im plne v ústrety. Interface má hra naprogramovaný jednoducho, prehľadne a účelne. Po bezproblémovej inštalácii si počkáte od pár desiatok sekúnd až po pár (už nie desiatok) minúť a to v závislosti od rýchlosti vašej CD mechaniky. Gamesa nakopíruje približne čosi nad 1 GB a druhé CD-čko bude vyžadovať už len kvôli implementovanej ochrane typu Safedisc V2.XX (občas sa mi stávalo, že hra nešla a vypisovala "Insert correct CD" pri originálnom CD-čku?!). Samotné rozloženie dôležitých nastavení, položiek a okien je vyriešené prehľadne a navyše sa po odkliknutí konkrétnej položky príslušné okno svižne schová, takže behom pár sekúnd naklikáte, čo je potrebné a hurá do boja.

Hrateľnosť: 7 / 10

Battlefield 1942 sa ovláda štandardne po vzore Moh: AA a ako bonus sú na screene vypnuteľné nápovedy, o ktorých som už písal vyššie. V manuály je slušne zdokumentované základné ovládanie, takže s tým nebude mať nik problém. Navyše sa klávesmi F1 atď. vykrikujú, vyslovujú rôzne príkazy a všeobecne sa komunikuje. Napr. uvidíte nepriateľa a klávesou F3 oznámite ostatným, že ho vidíte a ďalším výberom efiek môžete situáciu spresniť. Vo virtuálnom boji je takáto komunikácia veľmi užitočná, čo jasne uvidíte na prvom on-line servery, kde sa pripojíte. Pri oboch herných módoch (off/on-line) je potrebné najskôr zvoliť spawn bod, t.j. miesto kde hráč vhupne do arény. Nasledovne na to sa odráta pár sekúnd a ide sa bojovať. Keď vás zabijú, priráta sa vám token za smrť a opäť sa zopakuje situácia voľbou spawn miesta. Ak zabijete niekoho vy, priráta sa vám token za kill. Matematika je jednoduchá, najväčší frajer je ten, kto má najviac tokenov za killy a najmenej za vlastnú smrť.

Určite vás bude interesovať stroj, na ktorom bude bezproblémovo fičať Battlefield 1942. Začnem od konca. V mauály stojí čierne na bielom toto: "Minimální požadovaná konfigurace: PIII alebo Athlon 500 MHz, 128MB RAM, 4xCD-ROM, DX8.1 komp. 32MB GFX (karta musí podporovat Transform & Lighing), zvuková karta DX8.1 komp., klávesnice :-) a myš. K uvedenej minimálnej konfigurácii len toľko, že mám vedľa seba PIII 600-vku s 268MB pamäťou, dákou nVidiou MX440 a z "plynulosti" hry som teda nadšený príliš nebol. Pravda je, že ja vždy pri (pseudo) testoch vypečiem naplno všetky GFX nastavenia a tak sa pozerám na svižnosť gamesy. No a na mojej prítomnej zostave som bol nútený redukovať detaily a rozlíšenie. Parametrov je na likvidovanie plno, takže aj majitelia slabších počítačov si nájdu to pravé orechové GFX nastavenie pre svoju mašinu. Niektorí gameri považujú za "slušné" herné minimum zostavu s 1 GHz CPU a 256 MB RAM, lenže plynulosť hry (hlavne on-line) závisí ešte aj od faktora X, o ktorom však až v sekcii multiplayer. Doma mi Battlefield 1942 beží veľmi svižne na mojej, dnes už priemernej, zostave: Duron 1.2@1.4 MHz,512MB RAM, 64MB Radeon 8500 (dosť pretočený), pri 1152x864x32 rozlíšení a max. GFX settings. Tí, ktorí majú novšie PC zostavy než je moja, majú priestor na FSAA a iné vymoženosti pri vysokom FPS :-).

Multiplayer: 8 / 10

Tak priatelia. Prebojovali ste sa v recenzii až k tej najpodstatnejšej pasáži. Prvé, čo musíte urobiť, aby ste si zahrali hru on-line (myslí sa po Internete), je potrebné stiahnuť si upgrade na verziu 1.1. Inak vám hra vypíše pri snahe pripojenia, že máte zastaralú verziu a potrebujete novšiu. Oukey, povedzme, že ste hru upgradli a chcete ísť hrať po sieti. Možnosti sú dve. Prvá, je gamesovanie po nejakej lokálke (podnik, škola, doma, a pod.) a druhá voľba je už spomínaný Internet, čo je zrejme lákavejšie a drahšie :-(. Teraz už záleží iba na tom, či chcete byť hostom nejakej arény alebo byť clientom konkrétneho servera. Ak zvolíte hostovanie, chvalabohu je v hre prítomný aj tzv. "dedicated" server, takže nemusí bežať celá hra v pozadí, ale spustíte len tento súbor a nastavíte požadované parametre arény. Ak by ste si radi zabojovali v nejakej bitke na nete, stačí ťuknúť na položku multiplayer a Internet. Nasledovne zaškrtnete správny typ pripojenia a pred očami vám vyroluje okno s rôznymi servermi. To, že nepotrebujete externého klienta na pripojenie do arény, je práca spoločnosti GameSpy. Osobne mi lezú na nervy, ale takúto vymoženosť som uvítal rád.

Keď sa budete rozhodovať pre bojovú arénu, treba pozerať počet hráčov vs. limit, ping!!!, typ hry a mapu. Typ hry je štandardne buď o vlajku, dobytie územia, úplné vystrieľanie sa a spolupráca. S hraním po lokálnej sieti je princíp rovnaký, s tým rozdielom, že ťuknete na položku local namiesto Internetu. Iste ste si všimli !!!, ktoré som pripísal za ping. Bohužiaľ, Battlefield 1942 stojí a padá, viac ako iné on-line hry, s kvalitou pripojenia. Inými slovami, modemisti majú smolu!!! Dnes vo svete vládne štandard ADSL a my sa tomu nevieme (nechceme) prispôsobiť, no a herný svet naše zastaralé a pomalé pripojenie moc do úvahy neberie. Tak sa aj stane, že pokiaľ máte veľké šťastie a nebude pri vstupe do arény podmienka limitu minimálneho pingu nastavená pre ISDN, ADSL, trochu si zahráte s občasnými hláškami typu "connection problems detected", pokiaľ vás to samo nevykopne, lebo ako dátový slimák zaťažujete pripojenie ostatným.

To bol lepší prípad, horší už popisovať nemusím, je absolútne zrejmý či nie? Toto bol aj dôvod, prečo som zobral gamesu na 100 Mbit pevnú linku na spomínanej PIII 600-vke. Síce hru moc nestíhalo, ale aspoň som mal pingy do 30 ms, čo je jednoducho balada a rád by som sa takejto vymoženosti raz dožil doma :-)). Ako prevažne domáci hráč on-line hier po Internete nemám s mojim modemom šancu a tak jediné čo mi vŕta v hlave je, že kam sa to náš Telekom uberá a za akú cenu. No také polemiky sú však pre iných a inde.

Zvukové efekty: 9 / 10

Zvukové spracovanie je na veľmi dobrej úrovni. Zjednodušene povedané, zbrane v hre znejú tak, ako by si každý hráč predstavoval, že by mali znieť. A pritom nie je ani potrebné, aby zvuky v hre zodpovedali realite, pretože dnes má z nás málokto možnosť zastrieľať si z panzerfaustu (a pod.), takže radšej uverí, že to tak vtedy znelo. Veľmi sa mi pozdávali výkriky a bojové povely nahovorené v príslušnej reči k bojujúcemu národu, takže si môžete zakričať na spolubojovníkov kľudne aj po japonsky. Najprv mi japonské slová zneli dosť cudzo, ale po chvíli som si na ne zvykol a v priebehu bojov mi už nevadilo, že na mňa dakto kričal v japončine. Anglické a nemecké pokriky, či slovné spojenia by dnes už nikomu nemali robiť problém a mladším ročníkom, ktorým Ruština nič nepovie, sa aj tak slovný výraz zobrazí na screene po anglicky :-). Podľa manuálu je v hre rozpracovaný aj spôsob gestikulácie príslušný ku konkrétnemu národu. Osobne som také nič v hre nepozoroval, ale asi tam bude nejaké mávanie rukami, keď sa to oficiálne spomína v manuály. Využitie gestikulácie v boji bývalo častokrát rozhodujúce a je zaujímavým inovačným prvkom akčných hier, teda Battlefield 1942 si rozhodne šplhol.

Hudba: 5 / 10

Keďže je Battlefield 1942 čistá onlajnovka (ako sme už spomínali mnohokrát), je jasné, že v hre nie je ani za mak priestoru pre hudobné kreácie. Logicky vzaté, jedine, kde je možné sa započúvať do military soundtrackov je pri naťahovaní hry a bojových arén. Ťažko si viem predstaviť, že by pri obliehaní Stalingradu hrala hráčovi nejaká, dušu povzbudzujúca melódia. A tak je gamesník v Battlefielde 1942 odkázaný na jeden cykliaci sa soundtrack, ktorý je inak veľmi vydarený, a po čase ho aj tak radšej vypne, aby sa vyvaroval duševnej poruche. Vôbec by som sa na vývojárov nehneval, keby pridali ešte aj ďalšie podmazy, ktoré by sa striedali a neútočili tak na hráčsku myseľ.

Inteligencia & obtiažnosť: 4 / 10

Opäť sa musíme odraziť od toho, že hra je onlajnovka. Teda single-player mód sa viac chápe ako tréning na virtuálne boje a podľa toho to tak vyzerá s inteligenciou AI vojakov, ktorá je prabiedna. Takže nie je veľmi ani sa nad čím zamýšľať, lebo po pár off-line bitkách vám bude jasné, že aj keby som sa snažil tento najslabší bod hry dáko zamaskovať, AI budú inteligentní asi ako sú moje adidasky... Jednoducho a bez zbytočného polemizovania, nik z vývojárov hry si nedával za špeciálnu úlohu zaoberať sa s inteligenciou AI, pretože hra je určená na sieťové hranie a nie inak.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Ako sami vidíte, hra sa snaží pôsobiť rozmanito. Vyzerá dobre, hrá sa dobre a zneje dobre... čo si človek môže viac želať? No poriadne pripojenie na Internet predsa! Inak budete mať z Battlefieldu 1942 kvalitnú hru pre off-line tréningy s tupými AI nepriateľmi (ktorí majú občas aj röntgenové oči) alebo máte prístup k lokálke a s priateľmi si to rozdáte o vlajku či na prežitie... Pevne verím, že som vás neznechutil mojimi pesimistickými skúsenosťami s modemovým pripojením, ale tak to je. Ak budete mať skutočne veľa šťastia a linky vám budú naklonené, nie je vylúčené, že si do sýtosti zabojujete aj po modeme. Ja som však takéto šťastie nemal :-(. Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.