Tajná zbraň Sovietov, vtipkovali v Amerike. Tetris vytvoril Rus

Už tridsať rokov zlepšuje mozgové funkcie hráčov najslávnejšia počítačová hra.

6. aug 2014 o 20:22 Miloš Krekovič

Odhaduje sa, že do roku 2010 z nej predali 170 miliónov kusov, z toho sto miliónov ako rôzne aplikácie pre mobily. Nehovoriac o miliónoch čiernych kópií za celé tri desaťročia existencie hry.

Prepadli jej celebrity, je predmetom štúdií vedcov, v múzeách je zaradená medzi exponáty moderného dizajnu.

Ale pozor, zároveň vyvoláva závislosť a to nielen v tablete či obrazovke mobilu – fanúšikovia tetrisu si hraciu plochu urobili aj zo steny mrakodrapu.

Puzzle na monitore

Akokoľvek ukladáte štyri štvorce hranou vedľa seba, vytvoríte sedem rôznych útvarov.

Už antika poznala geometrický útvar tetromín (od gréckeho tetra – štyri) a hlavolamy, ako ich poukladať do iného útvaru, ako je obdĺžnik. Moderné skladačky na tomto princípe sú na trhu prinajmenšom od roku 1907.

Stačilo len jedno: dať obrazce do pohybu v počítači. „Z detstva som si tieto puzzle pamätal. A mal som aj prístup k vzácnej výpočtovej technike,“ spomínal ruský vedec Alexander Pažitnov pri tridsiatom jubileu pre časopis Time. „Dávalo to zmysel preložiť ich, aby ste to mohli hrať na monitore počítača.“

Píše sa rok 1984, v Sovietskom zväze onedlho uvoľnenie známe ako perestrojka odblokuje spoločenskú klímu.

V moskovskom Centre výpočtovej techniky sovietskej Akadémie vied mladý vedec venuje pozornosť umelej inteligencii. Nie je pravda, že by tetris programoval z nudy, ako tvrdia historky. Výskumníci vývojom hier testovali hardvér, jeho výkonnosť.

Kto na tom zarobil

Ako to už s vynálezmi bežne býva, aj tento má viac otcov. Hlavný princíp mal na konte Pažitnov, ten stál aj za zloženinou gréckeho „tetra“ a „tenisu“, čo bol jeho obľubený šport. Kolegovia z ústavu Dmitrij Pavlovskij a Vadim Gerasimov zase hru preprogramovali na iné platformy.

Počítač Elektronika 60, pre ktorý ho programoval Pažitnov, bol dostupný len vedeckým pracovníkom – až vo verzii pre osobné počítače IBM PC sa mohla nová kratochvíľa šíriť, dobyť Moskvu a jej okolie.

„V ZSSR neboli obchody, kde by ste si mohli kúpiť softvér. Ten sa šíril na disketách. Hru sme dali na diskete kamarátom a naraz ju poznal každý, kto mal doma počítač,“ opisuje prehistóriu digitálnej éry.

Tu niekde sa jasný príbeh končí.