Ďalší Američan zverejňuje dokumenty tajných služieb

Na to, aby niekto skončil na americkom zozname teroristov, nemusí byť prepojený na žiadnu sieť.

6. aug 2014 o 12:28 TASR, Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Glen Greenwald, bloger, ktorý vlani zverejnil utajované údaje o americkom sledovaní od Edwarda Snowdena, už dlhšie naznačoval, že zverejňovanie pochybení americkej vlády ešte nemuselo skončiť. Teraz sa to povrdilo.

Greenwald od zverejnenia Snowdenových dokumentov opustil Guardian a založil spravodajský magazín Intercept. Na ňom priniesol informácie o americkom zozname podozrivých z terorizmu.

Údaje pochádzajú z augusta minulého roka, keď sa už Snowden ukrýval v Rusku. Americká vláda už pátra po novom whistleblowerovi, teda niekom, kto vynáša jej tajomstvá.

Bez prepojenia na sieť

Zverejnené dokumenty Národného protiteroristického centra majú nižší stupeň utajenia ako tie, ktoré Greenwaldovi odovzdal Snowden.

Ukazujú, že Američania majú v databáze milión mien ľudí (z toho asi 25-­tisíc Američanov) podozrivých z prepojenia na terorizmus.

Ešte pred pár rokmi bolo toto číslo zhruba o polovicu menšie, no zoznam rozšírili po pokuse o útok na lietadlo v Detroite na Vianoce v roku 2009. Nigérijský útočník síce na tomto zozname bol, no nebol medzi ľuďmi, ktorí mali zakázaný vstup do lietadiel.

Prísnejšie podmienky sú na zaradenie do databázy TSDB, v ktorej je 680-­tisíc ľudí. Rozdelení sú podľa toho, na ktorú teroristickú organizáciu sú údajne prepojení, no až pri 280­-tisíc menách na zozname je „žiadne prepojenie na známu teroristickú sieť“.

Intercept v júli zverejnil aj vládne pravidlá na zaradenie do zoznamu. Netreba na to konkrétne fakty ani nevyvrátiteľné dôkazy. Stačí „dôvodné podozrenie“.

Nebezpeční priatelia

Dokumenty ďalej ukazujú, ako americká vláda začala po teroristickom útoku na bostonskom maratóne spred roka zbierať údaje o Američanoch na zozname údajných teroristov.

Databáza obsahuje fotografie tvárí, odtlačky prstov či zábery očných dúhoviek. K zoznamom majú pritom prístup milióny ľudí.

„Dostávame sa do stavu, že už aj priateľstvo s nesprávnou osobou vás môže dostať na zoznam podozrivých a potom vás môžu sledovať a zbierať o vás údaje,“ cituje Intercept Hinu Shamshiovú z Americkej únie pre občianske práva.