Vitajte na globálnej sieti: tri rady pre paniu z internetu

Internetové sláva môže mať aj nepríjemné podoby. Na všetkých sa však dá zarobiť.

5. aug 2014 o 18:22 Miro Šifra

Pani z Prievidze a jej rodina práve zažívajú šikanu 2.0 - pocítila, aké to je, keď sa vám smeje celý internet.

V istej súťažnej relácii mala problémy a slovenčinu obohatila o pár nových slov: a teraz sa nedá otvoriť Facebook, lebo všade je samé kajšmentke a kožmeker.

Možno si číta diskusie pod videom, vidí mémy so svojím brptom alebo ho počuje z úst Gáboríka na verejnoprávnej telke. No keďže neexistuje terapeutická skupina, na ktorú by sa mohla obrátiť, dovolím si pár rád, ako situáciu prežiť:

Nie ste v tom sama

V prvom rade, takýchto ľudí je na internete veľa. Mnohí touto slávou netrpia týždne, ale celé roky a spravili pre ňu ešte menej.

Niektorým napríklad stačilo, aby zavesili na internet obyčajnú nudnú fotku – k miliardám iných nudných a obyčajných fotiek – a ľudia si ju aj tak s doplneným textom medzi sebou začali preposielať.

Američana Blaka Bostona odfotila mama vo dverách so širokou šiltovkou na hlave. Nespravil nič viac, a aj tak je už tretí rok pod menom Scumbag Steve symbolom všetkých hajzlov sveta.

Skúste s tým chodiť po ulici a neustále vysvetľovať, že za to, čo z vás spravil internet, nemôžete a vy máte v skutočnosti jemnú dušičku. Sú dokonca ľudia, ktorí denne musia žiť s tým, že s ich tvárou sa spájajú všetky stereotypy o otravných dievčatách z Facebooku, žiarlivých priateľkách alebo večne ufrflaných hipsteroch.

Dá sa na tom zarobiť

Možno sa teraz zdá, že podobný imidž len škodí – veď kto by vás už chcel zamestnať. Ak sa však ktokoľvek cez tú hanbu prenesie, možno prácu ani nebude potrebovať.

Pozrite sa na internetové mačičky všetkého druhu. Ich fotky vyzerajú ako nevinná zábavka, ale v pozadí je biznis v hodnote stoviek miliónov eur.

Momentálne najúspešnejšia mačka – neustále mrzutá Grumpy Cat – vraj za posledné dva roky zarobila okolo sto miliónov dolárov.

V tom je zarátaný zisk z predaja vlastnej kávy a suvenírov, reklamné kampane, v ktorých sa objavila, knižný bestseller s viac ako polmiliónom predaných kusov alebo zmluva na film od hollywoodskeho štúdia.

Až takto ďaleko to asi človek nedotiahne, ale Kajšmentke tričká sa predávajú už teraz – a je len na jej škodu, že z toho autor slova nevidí ani cent.

Pomôže skôr manažér ako právnik

Vraj sa pani z televízie snaží zastaviť šírenie mému aj pomocou právnikov. Ak ešte nezistila, že je to míňanie peňazí a energie, čoskoro to zistí.

Čo zrodil internet, môže pochovať len internet – a právnik akurát dolieva benzín do pahreby. Pritom potrebuje skôr niekoho, kto bude schopný jej náhodnú slávu riadiť.

Tak ako majú manažérov herecké hviezdy, majú ich už aj zahraničné mémy.

Najznámejším je Ben Lashes, ktorý má pod palcom práve spomínaného Steva a mrzutú mačku - a okrem toho psa Doge alebo animovanú mačku Nyan. Jednorazové vírusové hity sa snaží pretvoriť na dlhodobý stabilný príjem – napríklad tým, že kontroluje, aby sa jeho klienti ľuďom rýchlo neprejedli.

Možno sa pani z vedomostnej súťaže necíti na to, aby bola tvárou kajšmentke Vianoc nejakého mobilného operátora.

No ak sa chce vysmiať všetkým tým internetom, najľahšia cesta je využiť brpt vo svoj finančný prospech.