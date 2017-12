Zariadenie pre pacientov s ebolou je aj na Slovensku

Slovensko má špecializované pracovisko, ktoré sa zaoberá infekčnými ochoreniami vrátane importovaných nákaz.

5. aug 2014 o 14:41 SITA

BRATISLAVA. Ak by slovenskému občanovi diagnostikovali ebolu, hospitalizovali by ho na Klinike infekčnej a geografickej medicíny v Bratislave.

Podľa úradu verejného zdravotníctva ide o špecializované pracovisko, ktoré sa zaoberá infekčnými ochoreniami vrátane importovaných nákaz.

Epidémia tejto nebezpečnej infekčnej choroby je momentálne v západnej Afrike a odborníci vyjadrili obavy z jej ďalšieho šírenia.

Izolovať a skontrolovať kontakty

Ak by sa na Slovensku objavilo podozrenie na ebolu, pacienta by podľa úradu okamžite hospitalizovali a izolovali.

Ak by sa diagnóza potvrdila, Slovensko by v rámci medzinárodných predpisov muselo jej výskyt okamžite hlásiť Svetovej zdravotníckej organizácii a Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Okamžite by tiež bolo potrebné vyhľadať a vyšetriť osoby, ktoré boli s nakazeným v kontakte. Ak by slovenskému občanovi diagnostikovali ebolu v zahraničí, napríklad v Afrike, jeho prevoz na Slovensko by bol podľa ÚVZ komplikovaný.

Vyžadoval by si totiž lietadlo, na palube ktorého by pacient mohol byť izolovaný, ale aj konzultácie s WHO a štátmi, cez ktorých vzdušný priestor by lietadlo prelietalo.

Samotná ebola je infekčné vírusové ochorenie. Prejavuje sa horúčkou a bolesťami, neskôr zvracaním, hnačkami, vyrážkami, krvácaním z viacerých otvorov a zlyhávaním vnútorných orgánov.

Prenáša sa priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami.

Necestujte do postihnutých krajín

Epidémia eboly zabila od februára v Guinei, Libérii a Sierra Leone takmer 900 ľudí.

Chorobou sa nakazili aj dvaja americkí zdravotnícki pracovníci, pričom jedného z nich už previezli do Spojených štátov amerických a prevoz druhej misionárky je naplánovaný na utorok.

Ministerstvo zahraničných vyzýva občanov, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania do spomínaných krajín.

Ak sa občan Slovenskej republiky zdržiaval v poslednom čase v infekciou postihnutých štátoch a pozoruje na sebe niektoré opísané príznaky, mal by okamžite vyhľadať lekársku pomoc.