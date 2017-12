Windows 9 môže byť pre používateľov starších systémov zadarmo

Ak sa potvrdia špekulácie o bezplatnom prechode na nový systém, bude to znamenať zlom v stratégii Microsoftu.

5. aug 2014 o 10:15 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Sú to nepotvrdené správy zo zákulisia, ktoré dávajú zmysel. Pripravovaný systém Windows 9 by mohol byť pre používateľov Windows XP, Vista a Windows 7 dostupný bezplatne.

Trh prijíma najnovšiu verziu systému pomalšie, ako Microsoft dúfal. Windows 8 a 8.1 majú približne 12 percent trhu, čo je približne polovica podielu staručkého Windows XP. Desať rokov starý operačný systém sa drží svojej pozície aj napriek tomu, že vypadol z programu bezplatnej podpory.

V súvislosti s novým systémom Windows 9 sa hovorí o novom Štart menu, možnosti spustenia Metro aplikácií v režime štandardného okna či ďalších zmenách používateľského prostredia. Predstavenie systému sa očakáva v prvej polovici roku 2015.

Ak by Microsoft novinkou oslovil masy legálnych používateľov starých systémov, mohol by sa lepšie sústrediť na propagáciu nových technológií, ktoré by sa niesli naprieč celým softvérovým a hardvérovým odvetvím. Firma by tak mohla pochovať staršie systémy, ktoré nechcú zomierať svojou prirodzenou cestou.

Napísali v magazíne Digital Trends.