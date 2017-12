Ebola sa dostala aj do Nigérie, testy robí aj Saudská Arábia

Epidémie v západnej Afrike si už vyžiadala vyše 880 obetí, vírus sa šíri do ďalších krajín.

5. aug 2014 o 10:54 sita, tasr

ŽENEVA. Epidémia eboly sa najnovšie v západnej Afrike rozšírila aj do Nigérie, kde už zaznamenali osem prípadov vírusu.

Miestne zdravotnícke úrady uviedli, že pacienti, u ktorých existuje podozrenie na túto diagnózu, boli kontakte s Američanom Patrickom Sawyerom pracujúcim pre libérijskú vládu.

Tento muž skolaboval po prílete na letisku v Lagose a neskôr zomrel. Príčinou úmrtia bola práve ebola.

Desiatky osôb, ktoré prišli s Američanom do kontaktu, Nigéria identifikovala a monitorovala. Osem ľudí spomedzi nich je teraz považovaných za pacientov s istými symptómami ochorenia. Ďalších šesť osôb, ktoré prišli do kontaktu so Sawyerom, zostáva v karanténe, aj keď sa u nich zatiaľ žiadne symptómy neprejavili, uviedla agentúra Reuters.

Druhým potvrdeným človekom infikovaným ebolou v Nigérii je ošetrujúci lekár Patricka Sawyera.

Počet obetí eboly už presiahol 887, informovala v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Podozrenie na ebolu je aj u muža v Saudskej Arábii, ktorý sa nedávno vrátil z pracovnej cesty v Sierre Leone.

Štyridsiatnik bol hospitalizovaný v nemocnici v meste Džidda na pobreží Červeného mora po tom, čo sa uňho prejavili symptómy podobné ebole.

Ministerstvo vysvetlilo, že podniklo preventívne opatrenia, vrátane izolovania pacienta v špecializovanej nemocnici, a zaslalo krvné vzorky do medzinárodného laboratória, aby sa v spolupráci s WHO urobili ďalšie testy.

Libérii, Sierre Leone a Guinei, kde je situácia najhoršia, poskytne Svetová banka na pomoc s epidémiou 149 miliónov eur.