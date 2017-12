Sestra Curiosity pripraví Mars na ľudí

Ďalšie pozemné vozidlo, ktoré NASA pošle na Mars, bude odrazom pre ľudskú misiu.

4. aug 2014 o 16:59 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Je možné z atmosféry Marsu bezpečne získať kyslík, ktorý by mohli dýchať ľudia? Mohla by posádka počas pobytu využiť miestnu pôdu a ďalšie zdroje planéty? To sú najzásadnejšie otázky, ktoré rieši NASA. Aspoň to naznačuje vybavenie pozemného vozidla, ktoré na Mars vyštartuje v roku 2020.

NASA koncom minulého týždňa odhalila zoznam vedeckých prístrojov, ktoré namontuje na zatiaľ nepomenované pozemné vozidlo misie Mars 2020. Jadrovou energiou poháňaný rover bude mať rovnaké telo ako vozidlo Curiosity. To na Marse spoľahlivo pracuje už takmer dva pozemské roky.

Vedecké nástroje chystanej sondy budú ľahšie, priamočiarejšie a lacnejšie ako u Curiosity. Budú vážiť približne 40 kilogramov a stáť by mali 130 miliónov dolárov. Curiosity podľa časopisu Science nesie 75 kíl vedeckého vybavenia za 180 miliónov dolárov.

Vyrobí kyslík

Jedným z najzaujímavejších zariadení sondy bude modul MOXIE, ktorý dokáže z oxidu uhličitého v atmosfére Marsu vytvárať čistý kyslík. NASA chce takto overiť, že v prípade potreby dokáže na Marse vyrobiť stabilnú zásobu kyslíka, ktorý je dôležitý nielen na dýchanie, ale aj ako zložka raketového paliva.

Ďalšie zariadenia budú skúmať počasie, silu vetra či veľkosť čiastočiek prachu v atmosfére. Dvojica spektrometrov zase zanalyzuje chemické zloženie pôdy.

„Mars má zdroje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na vytvorenie podmienok vhodných na život. Môžeme tak znížiť množstvo zásob, ktoré si budú musieť ľudské misie priniesť,“ napísal vo vyhlásení NASA námestník pre ľudský prieskum William Gerstenmaier.