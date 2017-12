Čo možno neviete: Je panenské počatie úplný nezmysel?

Môže panna počať dieťa? Paradoxne, v prírode je počatie bez sexu celkom bežné.

4. aug 2014 o 14:53 Tomáš Prokopčák

Môže sa živočích – vrátane človeka - rozmnožovať bez toho, aby k tomu potreboval niekoho ďalšieho?

Aj keď sa nám takéto nepoškvrnené panenské počatie môže zdať ako zjavný biologický nonsens, v prírode takýto proces nie je vôbec výnimočný.

Samé samičky

Takzvaná partenogenéza, rozmnožovanie bez oplodnenia, keď sa vajíčko dokáže vyvíjať aj bez prítomnosti spermie, je v živočíšnej ríši relatívny bežný proces.

Podľa magazínu Popular Science poznáme viac ako osemdesiat taxonomických skupín, u ktorých takýto proces prebieha. Popísaný bol u hadov, varanov, dokonca vtákov či hmyzu.

Niektoré druhy však potrebujú extrémne podmienky, aby sa vydali takouto asexuálnou cestou (bežne sa rozmnožujú sexuálne): napríklad uväznenie v zoologickej záhrade či nedostatok samcov.

V prípade partenogenézy sa totiž ďalej delí vajíčko, potomkami sú samičky a prakticky všetky prirodzenými klonmi svojej matky.

Presné chyby?

Podľa Science sa predpokladá, že sex sa v živočíšnej ríši vyvinul preto, aby sa zamedzilo neželaným mutáciám a genofond sa lepšie obmieňal a gény premiešali.

Pri procese nazývanom meióza či meiotické delenie sa totiž bunky delia tak, že vo výsledku obsahujú len polovicu chromozómov, alebo, ak chcete, genetickej informácie. Vajíčko preto potrebuje spermiu, aby bolo znovu všetko v poriadku a mohlo riadne pokračovať vo svojom vývoji (delení).

U niektorých druhov však k takejto meióze nedochádza, prípadne môže nastať chyba a vajíčko bude mať podľa Nature kompletný počet chromozómov. V takom prípade by sa mohlo ďalej vyvíjať v embryo.

Mohol by takto vzniknúť aj nový človek? A mohlo by teda dôjsť k jeho počatiu?

Teoreticky to asi možné je, problémom je, že by muselo dôjsť k presnému a veľmi konkrétnemu množstvu chýb počas meiózy, ktoré by viedli presne k správnemu počtu chromozómov. A vajíčko by muselo mať príležitosť sa ďalej vyvíjať.

Prakticky nemožné

V prípade cicavcov však platí, že vajíčko sa nezačne deliť skôr, ako nedostane signál od spermie. Navyše, niektoré gény sú pozapínané u vajíčka a iné u spermie a bez svojej kombinácie sa nebudú správne kódovať nevyhnutné proteíny.

Takže potomstvo, pravdepodobne iba zhluky buniek by dlho neprežilo. Minimálne u ľudí preto platí: panenské počatie je prakticky nemožné.