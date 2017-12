Skúsili sme tablet, ktorý chce nahradiť pracovný počítač

Tablet ako pracovný nástroj nie je žiadna utópia, aspoň podľa predstáv firiem Microsoft a Dell.

22. aug 2014 o 13:30 Matúš Paculík

Dell Venue 11 Pro (T07G) Páči sa nám: dobrý výkon, Full HD displej Nepáči sa nám: na klávesnicu si treba zvykať, výdrž batérie, cena Cena: približne 950 eur Hodnotenie: 7,7

Produkt na test poskytla spoločnosť Microsoft.

Je to už dvanásť rokov, čo sa začal predávať prvý tablet s operačným systémom od Microsoftu. Už na vtedajšiu dobu nepraktické riešenie nedokázalo nikoho zaujať - bolo ťažké a aj s upraveným systémom Windows XP sa nepoužívalo práve najlepšie.

Dnešné tablety sú stelesnením konzumu informácií a zábavy, čomu zodpovedá aj ich ovládanie. Je jednoduché a nepotrebujete k nemu nič presnejšie ako váš prst. No ak tablet vybavíte výkonným hardvérom, klávesnicou a univerzálnym stojanom, nemusí byť takýto nástroj na prácu utópiou.

Môžete ho rozobrať

Keď sa pozriete na Dell Venue 11 Pro, uvidíte klasický dizajn, zaoblené rohy, dotykové tlačidlo s logom Windows a webkameru. Teda nič, čo by ste nepoznali z desiatok iných tabletov.

Pozornosť zbystríte až pri pohľade na zadný kryt, ktorý je plastový a dá sa jednoducho odobrať. Pod ním nájdete niečo, čo konkurencia rozhodne neponúka - vymeniteľnú batériu a prístup k bezdrôtovému adaptéru spolu s SSD diskom.

Pre bežného používateľa možno bezvýznamná vlastnosť, no v každom väčšom podniku to môže ušetriť čas pri nečakaných technických problémoch. Možnosť rozobratia našťastie nemá vplyv na pevnosť konštrukcie. Tablet je pevný a nič nenasvedčuje tomu, že by sa po pár mesiacoch používania chystal rozpadnúť.

Horšie to je s hmotnosťou, ktorá je vysoká hlavne pri spojení s klávesnicou. Vtedy sa pripravte na prenášanie zariadenia s váhou prekračujúcou hranicu jedného kilogramu. To, navyše, platí len pre tú najhoršiu konfiguráciu a pri najlepšej verzii bude hmotnosť ešte o trochu väčšia.

Práca? Pripravte si pevné nervy

Kritizovať teraz budeme hrubý výkon, keďže hardvér je dobrý a nemá problém ani s náročnými aplikáciami, ktoré reagujú bleskovo - či už na ovládanie myšou, alebo dotykom. Prvý problém nastáva pri pokuse o písanie na dodávanej klávesnici, ktorej výška dosahuje len dva a pol milimetra.

Vyzerá úžasne, je tenučká aj veľmi ľahká. No odozva pri pokuse o stlačenie akejkoľvek klávesy je úplne iná v porovnaní s bežnými klávesnicami. Navyše, potrebná sila pre stlačenie klávesy nie je rovnaká na celej klávesnici, takže počas prvých dní vám v texte bude chýbať množstvo písmen a neustále pozeranie sa na obrazovku bude nevyhnutnou rutinou.

Ak sa rozhodnete odpojiť klávesnicu od tabletu, tak to nerobte pri zablokovanom displeji. Pokus o opätovné prihlásenie do systému totiž vyžaduje stlačenie kombinácie Ctrl+Alt+Del. Pritom systém vám nijak nenapovie, že na tablete sa stláčajú iné tlačidlá.

No ak dokážete prežiť spomínané nedostatky a dokúpite si praktický pracovný dock, môže sa z tabletu stať plnohodnotný pracovný nástroj. Budete mať o dva USB konektory viac, pripojíte si k nemu sieťový konektor s prístupom na internet a rozšírite obrazovku až o dva monitory (HDMI a DisplayPort).

Hardvér vyberajte s rozvahou

Parametre Intel Core i5-4300Y, 2x 1,6 GHz

Grafický čip Intel HD 4200

4 GB pamäti

128 GB SSD disk

10,1” Full HD displej

Wi-Fi, BT 4.0, NFC

USB 3.0, Mini HDMI, 3,5mm

29,8x17,7x1,5mm

Windows 8.1 64-bit

Dell Venue 11 Pro je univerzálny tablet, ktorý výrobca dokáže prispôsobiť požiadavkám klienta. Vybrať si preto môžete z niekoľkých konfigurácií, ktoré sa líšia v procesore, operačnej pamäti a aj v kapacite dátového úložiska.

Najlacnejšia verzia stojí menej ako 500 eur a nájdete v nej štvorjadrový procesor Intel Atom, dva gigabajty operačnej pamäte, displej s HD rozlíšením a 32-bitový systém Windows 8.1.

Toto je konfiguráciu určená pre nenáročnú robotu, takú, pri ktorej nebudete mať otvorených niekoľko aplikácií súčasne a nebudete potrebovať upravovať video či pracovať s veľkým množstvom dát.

Zaujímavejšie vyzerajú verzie s výkonnými procesormi rodiny Core i3 a Core i5, pri ktorých zároveňnájdete dvojnásobok operačnej pamäte a až 128 gigabajtový SSD disk.

Tu vás zároveň čaká vyššia cena, dosahujúca až dvojnásobok štartovacej sumy.

Na baterku ledva štyri hodiny

Ani úsporný Core i5 procesor a najnovšia verzia systému Windows nedokážu tento tablet udržať nažive viac ako štyri hodiny pri surfovaní na internete. Výdrž je teda podpriemerná a väčšina konkurencie z rovnakej cenovej hladiny vám umožní pracovať niekoľkonásobne dlhšie

Pritom dostupné sú aj verzie s pomalším procesorom, pri ktorom vydrží tablet niekoľkonásobne viac, no za cenu výrazne nižšieho výkonu. Rozdiel je logický, keďže výkonnejší čip potrebuje až trikrát toľko energie.

Lepšie to nie je ani s teplotami a hlučnosťou. Ticho je len krátku chvíľu, chladenie sa rozbehne krátko po spustení akejkoľvek aplikácie či internetového prehliadača. Dokonca občas potrebuje chladenie aj pri vypnutej obrazovke.

Hluk chladenia vás nebude rušiť pri bežnej práci v kancelárii, nebudete ho počuť na letisku či v kaviarni. No keď si budete večer v posteli pozerať posledné správy a novinky, tak vám hluk ventilátora prekážať bude.

Bez príslušenstva to nejde

Áno, tablet môže byť plnohodnotným pracovným nástrojom. K tomu, aby to tak bolo, ale potrebujete niekoľko nie práve najlacnejších doplnkov.

V prvom rade to je klávesnica, presnejšie klávesnice dve. Jednu normálnu budete mať na pracovnom stole a druhú, tenkú, budete nosiť so sebou na cestách. Po príchode do práce si tablet uložíte do docku, v ktorom je už zapojená klávesnica, myš a aspoň jeden monitor.

Plnohodnotný Windows 8 a výkonný hardvér sa postarajú o to, že všetko bude rovnako rýchle, ako v prípade dobrého kancelárskeho počítača či notebooku.

Dell Venue 11 Pro je vo svojej podstate prenosná pracovná stanica, s ktorou si ale veľa zábavy neužijete.

Ďalšie odborné recenzie na Dell Venue 11 Pro nájdete na Recenzie.SME.sk