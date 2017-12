Internet vecí je deravý, útoky nezvládajú ani populárne zariadenia

Internet vecí je plný prešľapov a chýb, ktoré by spotrebiteľov mohli stáť stratu súkromia či identity.

4. aug 2014 o 9:30 Milan Gigel

PALO ALTO, BRATISLAVA. Inteligentný termostat, žiarovka ovládaná cez internet, multimediálny set-top box, internetová webkamera či chladnička komunikujúca so svetom. Všetky majú čosi spoločné. Výrobcovia pri ich vývoji dbali viac na inováciu ako na bezpečnosť.

Sedem z desiatich takýchto zariadení obsahuje bezpečnostné chyby, ktoré umožňujú útočníkom nabúrať sa do ich systémov. Odhalila to štúdia, ktorú uskutočnila firma Hewlett Packard. Tá sa snažila zistiť, do akej miery možno dôverovať novým druhom produktov na trhu.

Nešifrované dáta

Pri skúmaní desiatich technologických noviniek spadajúcich do konceptu „internetu vecí“ zistili, že výrobcovia úplne podceňujú bezpečnosť a pri navrhovaní komunikačných kanálov zariadení robia kľúčové chyby.

Podceňujú silu hesiel a šifrovania, ukladajú osobné informácie bez riadneho zabezpečenia a nevenujú dostatočnú snahu vyladeniu firmvéru, ktorého chyby umožňujú únik dát. Mnohým zariadeniam navyše možno podstrčiť útočníkmi upravený firmvér bez toho, aby bol akýkoľvek neautorizovaný zásah odhalený.

Firmy zo segmentu spotrebnej elektroniky nie sú zvyknuté myslieť na bezpečnosť zariadení tak, ako výrobcovia počítačov či sieťových prvkov. Trend, ktorý bolo vidieť už pri inteligentných televízoroch sa teraz prelieva aj do iných produktových segmentov.

Trh bude rásť

Bezpečnostní analytici vyzývajú spotrebiteľov, aby boli obozretní a mysleli na to, že všetky osobné údaje ktoré sa v elektronike zozbierajú sa v prípade prieniku môžu dostať na verejnosť.

Súčasne Hewlett Packard odštartoval iniciatívu Open Web Application Security Project, ktorej cieľom je nemilú situáciu na trhu zvrátiť.

Agentúra Gartner odhaduje, že zariadení inteligentnej domácnosti by do roku 2020 mohlo byť na trhu viac ako 26 miliárd, čo otvára predpoklady pre intenzívny rast trhu, ktorý s 9 miliónovým objemom začal vznikať v roku 2009.

Napísali v magazine Mashable.