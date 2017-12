S ebolou idú bojovať americkí odborníci

Stav lekára s ebolou prevezeného do USA sa zlepšuje, druhého nakazeného má už aj Nigéria.

4. aug 2014 o 6:50 TASR, Matúš Krčmárik

Agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom SME

WASHINGTON, BRATISLAVA. Najmenej päťdesiat amerických odborníkov priletí v najbližších dňoch do západnej Afriky a bude miestnym pomáhať v boji s epidémiou eboly.

Epidémia je zatiaľ najhoršia od 70. rokov, keď sa táto choroba ukázala prvý raz. Zomrelo pri nej už vyše osemsto ľudí.

Thomas Frieden, šéf amerického Centra pre kontrolu chorôb a prevencie verí, že pomoc prispeje k tomu, aby sa epidémia skončila.

„Vieme, ako zastaviť ebolu. Sú to staromódne, jednoduché postupy: nájsť pacientov, zabezpečiť im liečbu, zistiť, s kým sa stretávali, odsledovať aj týchto ľudí, vzdelávať ľudí a kontrolovať infekciu v nemocniciach,“ vyhlásil v rozhovore pre televíziu ABC.

Vírus sa šíri telesnými tekutinami, súčasná epidémia zabíja asi 55 percent nakazených. Objavila sa v Guinei, Libérii, Sierre Leone a druhého nakazeného, lekára, má už aj Nigéria.

Nakazil sa aj americký lekár Kent Brantly, ktorého cez víkend previezli do Spojených štátov a kde ho liečia.

Prvýkrát liečia ebolu priamo v Amerike, ďalšiu pacientku, americkú misionárku Nancy Writebolovú, by mali previezť v najbližších dňoch.

Na ebolu nepoznáme liek, cieľom lekárov je udržať pacienta nažive dovtedy, kým si s chorobou neporadí jeho telo.

Lekári v pondelok oznámili, že Brantlyho stav sa zlepšuje.

Už cez víkend sa objavili obavy, či jeho prevoz nezvýši šancu, že by sa ebola dostala aj do Ameriky. Frieden to popiera, rovnako ako úvahy, či túto šancu nezvýši prítomnosť desiatok amerických lekárov v oblastiach s nákazou.

„Najdôležitejšia vec, čo môžeme urobiť, aby sme ochránili Američanov, je zastaviť chorobu pri jej zdroji,“ vyhlásil.

Libéria v pondelok nariadila spopolňovať telá obetí. V Sierre Leone zrušili všetky ligové futbalové zápasy.