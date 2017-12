NASA úspešne otestovala pohon, ktorý nie je možný

Vedci možno narazili na nezvyčajnú anomáliu. Motor bez paliva by mohol viesť k revolúcii vo vesmírnej preprave.

3. aug 2014 o 16:58 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Ak sú zákony našej klasickej fyziky správne, nič také by nemalo fungovať. Najvlastnejší princíp vesmírnych pohonov je totiž relatívne jednoduchý: zoberiete čosi, nazvime to palivo, a vystreľujete ho opačným smerom, akým sa potrebujete hýbať.

Vo výsledku tak jeho horením či urýchľovaním častíc získate dostatok sily na potrebný pohyb. Problémom je, že vesmírna loď či nosná raketa si musí najskôr odniesť túto záťaž. A to zvyšuje hmotnosť celého zariadenia. No ak si odmyslíme slnečné plachty, zjednodušene by nemalo byť možné, aby sme dokázali zmeniť čistú energiu na ťah, teda by nemalo byť možné, aby sme mali pohon bez paliva.

Nový test pod hlavičkou amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) však naznačuje, že podobné porušenie zákona zachovania hybnosti môže fungovať. Ak niekde vo výskume nenastala radikálna chyba.

Nejaká sila

Niektorí vynálezcovia podľa magazínu Wired už roky tvrdia, že dokázali vytvoriť vesmírny pohon, ktorý dokáže zmeniť elektrickú energiu na ťah. Vedci podobné vyhlásenia zvyčajne odmietali ako nemožné a nepodložené.

Guido Fetta však teraz presvedčil inžinierov z Johnsonovho vesmírneho strediska v Houstone, aby jeho pohon vyskúšali. NASA tak niekoľko dní pripravovala experiment a dva dni dvojicu zariadení - jedno kontrolné a nefunkčné a jedno funkčné - testovala.

Vedci napokon naozaj čosi namerali: síce tisícnásobne menej, ako údajne pred rokmi čínski výskumníci, no sila pohonu dosahovala desiatky mikronewtonov.

„Výsledky testov naznačujú, že zariadenie produkuje silu, ktorú nemožno priradiť k žiadnemu klasickému elektromagnetickému fenoménu,“ píše sa v štúdii amerického úradu.

„Preto možno potenciálne demonštruje interakcie s virtuálnou plazmou kvantového vákua.“

Problémom je, že testy ukázali zvýšené hodnoty na oboch zariadeniach, teda aj na tom, ktoré nemalo vôbec fungovať a Fetta ho spolu s inžiniermi znefunkčnil.

Podľa Ars Technica to preto skôr znamená, že experiment nemá výpovednú hodnotu. Jasné je len to, že zariadenie, ak nenastali chyby pri meraní, produkuje nejakú silu.

Ďalšie testy

Ak by nová technológia fungovala, bola by to revolúcia vo vesmírnych pohonoch. Práve palivo je zásadným problémom nosných rakiet či samotných družíc a nový pohon by radikálne zlacnil vesmírne lety. Vedci preto hovoria o ďalších testoch i výskume.

Takýto pohon by napríklad umožnil let na Mars, ktorý by netrval mesiace, ale iba týždne. Aspoň teoreticky by sa stali dosiahnuteľnými aj iné hviezdy, kam by cesta mohla trvať iba desaťročia.

„V každom prípade, potrebujeme oveľa viac informácií, kým sa rozhodneme, či to je reálne, alebo nie,“ dodáva pre Ars Technica fyzik Chris Lee.

