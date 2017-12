Kométa misie Rosetta znovu prekvapila, je výrazne teplejšia

Európska misia sa blíži ku svojej kométe 67/P Čurjumov-Gerasimenko. Jej povrch tvorí prachový obal.

3. aug 2014 o 15:04 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Len pred pár týždňami prvý raz zaskočila astronómov. Kométa 67/P Čurjumov-Gerasimenko – cieľ európskej vesmírnej misie Rosetta, nie je jednoduché zamrznuté teleso, ale vyzerá ako akýsi zemiak zložený z dvoch menších objektov.

Teraz priniesla sonda Rosetta, na ktorej konštrukcii sa podieľali aj slovenskí vedci a inžinieri, ďalšie nové zistenie.

Je teplejšia

Kométa je zrejme výrazne teplejšia, než hovorili niektoré predpoklady a jej povrch nepozostáva iba z relatívne čistého ľadu.

Naopak, zrejme ho vytvára akási prachová vrstva, merania totiž ukázali, že kométa má v súčasnosti – nachádza sa trikrát ďalej od Slnka ako naša planéta - asi mínus sedemdesiat stupňov. No ak by bol jej povrch ľadový, mala by ešte o dvadsať až tridsať stupňov menej.

„Toto sú veľmi zaujímavé výsledky,“ hovorí podľa tlačového vyhlásenia Európskej vesmírnej agentúry Fabrizio Capaccioni, ktorý výskum pomocou spektrometra VIRTIS vedie. „Poskytujú nám prvé náznaky o zložení a fyzických vlastnostiach povrchu kométy.“

Vedci si už dávnejšie všimli, že povrch podobných gúľ z ľadu a prachu býva relatívne tmavý. To zároveň znamená, že pri približovaní sa ku hviezde zohrieva tmavší povrch kométu výraznejšie, ako by to robil svetlý povrch z ľadu.

„To, samozrejme, nevylučuje prítomnosť blokov relatívne čistého ľadu,“ dodáva Capaccioni.

Zachytiť a pristáť

Európska misia Rosetta odštartovala do vesmíru v marci v roku 2004 a trvalo jej viac ako desať rokov, kým sa ku kométe 67/P Čurjumov-Gerasimenko priblížila.

Už v stredu by však mali prebehnúť posledné brzdiace manévre a sonda sa pokúsi zachytiť v asi stokilometrovej vzdialenosti na obežnej dráhe niekoľkokilometrového telesa. V novembri sa potom pokúsi o mäkké pristátie lander Philae a ak sa mu to podarí, bude v našich dejinách skúmania kozmu prvým.