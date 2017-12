Nová technológia dokáže identifikovať zločincov podľa spôsobu chôdze

Atlanta 19. novembra (TASR) - Spôsob chôdze človeka je taký originálny a jedinečný ako odtlačky prstov. Môže to byť preto ďalší spôsob odhaľovania zločincov, ...

19. nov 2002 o 12:54 © TASR 2002

Atlanta 19. novembra (TASR) - Spôsob chôdze človeka je taký originálny a jedinečný ako odtlačky prstov. Môže to byť preto ďalší spôsob odhaľovania zločincov, tvrdia americkí vedci.

Tím expertov z Georgia Institute of Technology pracuje na tvorbe bezpečnostného systému, ktorý by identifikoval ľudí podľa chôdze. Cieľom tejto metódy je zaznamenať, klasifikovať a určiť totožnosť ľudí do vzdialenosti 140 metrov za každého počasia vo dne i v noci. Tento spôsob identifikácie by mohol prispieť k ochrane pred teroristickými útokmi.

"Potrebujeme vyvinúť technológiu, ktorá by dokázala nájsť zločincov v okolí federálnych budov ... a po septembrových útokoch vidíme jej využitie aj na letiskách," tvrdí vedúci výskumu Jon Geisheimer.

3 gs ed