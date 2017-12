Do Ameriky dorazil prvý pacient s ebolou

Ebolu liečiť nevieme

Odborníci nevylučujú, že by človek s ebolou prišiel do Európy skôr, než pocíti príznaky.

1. Ako sa šíri ebola a aké má príznaky?

Šíri sa telesnými tekutinami, dotykom s nakazeným alebo obeťou. Teoreticky aj kýchnutím, ak nakazená osoba kýchne priamo na iného človeka. Prvé symptómy sa podobajú na chrípku: vysoká teplota, celková slabosť. Postupne začnú zlyhávať orgány a človek krváca zo všetkých telesných otvorov. Ebola zabíja 60 až 90 percent nakazených, líši sa to podľa jednotlivého výskytu.

2. Aký dlhý je inkubačný čas?

Pri súčasnej epidémii je to štyri až šesť dní. Je teda možné, že by nakazený človek pricestoval do Európy skôr, ako by sa uňho prejavili príznaky. Tak sa napríklad choroba dostala do Nigérie.

3. Ako ďaleko sme vo vývoji liekov na ebolu?

Zatiaľ ich nepoznáme, o nakazených pacientov sa lekári intenzívne starajú a dopĺňajú im tekutiny. Vedci už však vyvinuli pokusné kokteily, ktoré mali sľubné výsledky pri liečbe eboly zvierat. Testy na ľuďoch by sa mohli začať v prvej polovici budúceho roka.

Matúš Krčmárik