Príroda aj ľudia. Pozrite si päť záhadných dier v zemi

Na Zemi však existuje viacero obrovských dier. Či už majú prírodný pôvod, alebo ich vytvorili ľudia, lákajú aj turistov, niektoré sa snažia zapísať do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Prinášame vám prehľad tých najzaujímavejších.

Veľká diera: Južná Afrika

Začalo sa to tým, že tu v 19. storočí objavili diamanty. Vzácny drahokam prilákal do bane Kimberley v Južnej Afrike tisícky dobrodruhov. Do roku 1914, keď ju zatvorili, tu kopalo 50-tisíc baníkov. Dohromady vyťažili 2722 kilogramov diamantov a celkovo prekopali 22,5 milióna ton zeme.

Dnes tu po ťažbe zostala jama hlboká 215 metrov s priemerom takmer pol kilometra. Čiastočne je zaliata vodou. Chodia sem turisti, je tu banské múzeum a miestni sa snažia, aby baňu zapísali do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Dvere do pekla: Turkménsko

Diera pri turkménskej dedine Darvaze nie je ani špeciálne veľká (priemer 60 metrov), ani hlboká (20 metrov). Nič podobné však na svete už neexistuje.

Za čias Sovietskeho zväzu tu objavili bohaté náleziská zemného plynu. Keď sa vedci pripravovali na ťažbu, prepadlo sa podlažie a vznikla jama plná unikajúceho plynu. Aby zabránili zamoreniu okolitých dedín, rozhodli sa sovietski vedci v roku 1971 jamu zapáliť.

A jama horí doteraz. Už 43 rokov plamene pohlcujú unikajúci plyn, ktorý nedovolí ohňu uhasnúť.

„Keď sa prvýkrát pozriete na ten kráter, je to niečo ako sci-fi film,“ povedal pre National Geographic George Kourounis, ktorý sa ju ako prvý pokúsil v špeciálnom overale zlaniť.

Domáci jej hovoria Dvere do pekla. Turkménsko by chcelo jamu spropagovať, aby sem chodilo viac turistov. „Vezme vám to dych. Začnete myslieť na svoje hriechy a cítite sa, akoby ste sa modlili,“ povedal pre AFP návštevník z hlavného mesta Turkménska.

Diera v strede mesta: Guatemala

Väčšinou majú krasové jamy, teda jamy, ktoré vznikajú napríklad prepadom pôdy, prirodzené príčiny. Nebol to však prípad jamy, ktorá sa objavila v hlavnom meste Guatemaly.

V roku 2010 v miliónovom Guatemala City znenazdajky vznikla 30 metrov široká a 60 metrov hlboká diera, ktorá zhltla trojposchodovú továreň. Pri nešťastí zahynulo pätnásť ľudí.

Dôvodom bola kombinácia aktivity neďalekej sopky a tropickej búrky Agáty. Hlavným dôvodom však bol zlý stav kanalizácie, ktorá prepúšťala priveľa vody do pôdy pod mesto. Tá sa stala príliš ťažkou, a tak sa prepadla, čím vytvorila jamu. Niečo podobné zažili v stredoamerickej krajine aj v roku 2007.

Raj potápačov: Belize

Krasová jama alebo aj závrt sa nachádza aj neďaleko od pobrežia stredoamerického štátu Belize. Tentoraz išlo čisto o prírodné príčiny. Vznikla niekedy počas ľadovej doby. Neskôr sa však zdvihla hladina mora a dieru zatopilo.

V súčasnosti je Veľká modrá diera rajom potápačov, ktorí v nej majú čo skúmať. Má priemer 300 metrov a hlboká je až 120 metrov. V roku 1996 ju zapísali na zoznam Svetového dedičstva UNESCO.

Baňa Mir: Rusko

Podobne ako pri bani Kimberley je jama pri meste Mirnyj na ruskej Sibíri pozostatkom bane na diamanty. Drahé kamene tu objavili v roku 1955. Baňa sa stala prvou a najväčšou baňou na diamanty v Sovietskom zväze. Podmienky na ťažbu boli vzhľadom na zimu tvrdé, no aj tak tu v 60. rokoch ťažili dvetisíc kilogramov diamantov ročne.

Baňu zatvorili v roku 2001. Zostala po nej jama, ktorá má hĺbku vyše 500 metrov a priemer 1200 metrov. Je to vôbec druhá najväčšia ľuďmi vytvorená jama na svete. Prvá je jama, ktorá zostala po ťažbe medi v americkom Utahu.