Medená pena vám ochladí výkonný počítač

Nová štruktúra tradičného materiálu dokáže uchladiť aj čipy s vysokým výkonom.

1. aug 2014 o 10:50 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Na prvý pohľad vyzerá ako útla dizajnérska škatuľka zakrytá medenou čiapkou. V skutočnosti však ide o výkonný počítač, ktorý patrí medzi najtichšie na trhu. Jeho chladenie je výhradne pasívne.

Výrobcom je firma FusionTech, ktorá vyvinula novú technológiu chladenia s názvom SilentPower.

Využíva netradičný úplet z medi, ktorého prednosťou sú výborné vlastnosti pri vedení tepla a extrémne veľký povrch na jeho odovzdávanie. Zohriaty vzduch uniká cez množstvo vzduchových kanálov a vytvára tak stabilný ťah, ktorý odvádza teplo.

Prototyp počítača má päťstonásobne vyššiu plochu na odovzdávanie tepla, ako styčnú plochu chladiča s čipom. Stroj je osadený štvorjadrovým procesorom Intel Core i7-4785T a grafickým čipom Nvidia GTX 760 s dvomi gigabajtami videopamäte. K tomu patrí 8 alebo 16 gigabajtov operačnej pamäti, tichý polovodičový SSD disk, a plná káblová a bezdrôtová konektivita.

Firma, ktorá za projektom stojí, sa spolieha na financovanie výroby drobnými investormi. Očakáva dopyt, ktorý by mohol naštartovať smerovanie technológie nielen do domácností, ale aj do segmentu spotrebnej elektroniky, ktorá sa čoraz intenzívnejšie začína prelínať so svetom počítačov.

Nadmerná hlučnosť a hromadenie prachu sa svetom technológií nesú od jeho počiatkov. Čipy premieňajú veľkú časť spotrebovanej energie na teplo, ktoré by ich mohlo pri nedostatočnom chladení poškodiť.

Napísali v magazíne The Verge.