InterTrust pritvrdil žalobu proti Microsoftu za porušenie patentových práv

28. jún 2001 o 12:15 TASR

Santa Clara 28. júna (TASR) - Výrobca zariadení pre ochranu autorských práv pre digitálne médiá InterTrust rozšíril žalobu proti Microsoft Corp a teraz žiada súd, aby zastavil predaj operačného systému Windows.

Ako informuje agentúra Reuters, pôvodná žaloba, podaná v apríli, uvádzala, že produkty Microsoft, ako Windows a Windows Media Player, na prehrávanie hudobných a obrazových záznamov na počítači porušujú patenty InterTrust. Spoločnosť rozšírila pôvodnú žalobu, keď v utorok 26. júna získala nový patent, ktorý pokrýva prenos digitálnych súborov, napríklad, skladieb, z jedného zariadenia na druhé.

Žaloba konkrétne uvádza, že softvérové produkty Microsoftu porušujú nový patent, ktorý "obsahuje nároky súvisiace s bezpečným prenosom digitálnych súborov medzi počítačovými zariadeniami, ako to povoľujú pravidlá riadenia". Patent tak rozširuje celý rad patentov InterTrustu, ktoré sa datujú až 10 rokov dozadu a obsahujú 72 nárokov, obsiahnutých v základnej patentovej žiadosti z roka 1995.

Tieto nároky majú dosah na súčasné aj budúce produkty Microsoftu, predovšetkým však na najnovší operačný systém Window XP, ktorý bude obsahovať obrazové a zvukové funkcie a nástroje na ochranu duševného vlastníctva.

Microsoft však vyjadril dôveru, že môže vyhrať spor a odsúdil najnovší krok InterTrustu. "Vyzerá to ako ďalší zúfalý krok zúfalej spoločnosti," povedal hovorca Microsoftu Jim Cullinan.

Jeden nemenovaný analytik vysvetľuje, že Microsoft vo svojich produktoch začína ponúkať nástroje na ochranu intelektuálneho vlastníctva, čím sa dostáva do popredia v tejto oblasti a tlačí InterTrust, pioniera na poli technológií, čoraz viac do kúta.

InterTrust má viac než 40 licenčných partnerov medzi veľkými mediálnymi a technologickými spoločnosťami, napríklad, Adobe Systems Inc., AOL Time Warner Inc., Blockbuster (Viacom Inc.), BMG Entertainment (Bertelsmann AG), Enron Corp., Nokia či Samsung Electronics Co. Ltd. Aj napriek tomu však v minulom roku zarobil len osem miliónov dolárov, čo v konečnej bilancii vynieslo stratu takmer 56 miliónov USD.

Podľa názoru analytikov žaloba môže byť posledným pokusom InterTrustu, aby dostal Microsoft za rokovací stôl. Niektorí špekulujú, že z hľadiska dlhodobej stratégie by pre Microsoft malo väčší význam kúpiť InterTrust a nie s ním bojovať. Analytici odhadujú, že InterTrust bude možné kúpiť s minimálnou prémiou nad súčasnou trhovou hodnotou spoločnosti pribilžne 120 miliónov USD.

