Predstavte si, že ste 50-ročná pani. Toto zažijete s technológiami

Zložte si ružové okuliare. Svet informačných technológií je stále absurdný.

29. júl 2014 o 18:00 Radoslav Augustín

Predstavte si, že ste takmer 50-ročná pani z malého mesta. Syn vám objednal lacný internet od miestneho operátora, aj keď nikde na stránke nemali tlačidlo „Objednať” a bolo tam treba volať. Založil vám aj e-mail, aj keď nechápete, na čo to je. Po týždni ho máte plný spamu, e-mail od dcéry sa stratí, už s ňou hovoríte radšej iba cez Facebook.

Manžel pokusne kúpil cez e-shop filtrovaciu kanvicu na vodu, od toho momentu prestávate e-mail používať úplne, pretože denne vám chodia obrovské obrázkové e-maily s ponukami elektroniky.

Keď sa chcete dozvedieť, aký je najlepší recept na hŕstkovú polievku, Google vám vyhodí najmenej desať rôznych stránok, pričom každá z nich obsahuje desať receptov. Ako staršia pani prvýkrát na internete ste trochu zmätená.

Chcete si recept na hrśtkovú polievku niekam uložiť, no chce to od vás vyplniť päť položiek. Urobíte to, a napokon zabudnete, že ste si to vôbec uložili, pretože si aj tak nepamätáte, na akej to bolo stránke - a e-mailovú schránku máte plnú spamu. K spamu sa pripojí každodenný e-mail s receptmi.

Všade čudné heslá

Váš manžel chce pochopiť internet banking, ale banka vás s vážnou tvárou zavalí desaťmiestnymi heslami a rôznymi nástrojmi. Prišli vám rôzne obálky s číslami a doteraz ste nepochopili, čo tá obálka vlastne znamenala.

Medzičasom ste dostali tablet, chcete sa hrať, ale takmer žiadna hra nehovorí po slovensky. Ani Facebook, navyše je iný ako na počítači.

Predstavujete si, že by ste na tablete mohli čítať, ale neexistuje ani aplikácia, ktorá by ponúkala odkazy na zaujímavé čítanie vo vašom jazyku. Píšete dcére správy, ale predikcia nepozná slovenčinu a ponúka vám nezmysly.

V nastaveniach nerozumiete ani slovu, radšej sa tam nepúšťate, opäť niečo pokazíte.

Keď manžel strávi jeden celý večer svojím prvým vyhľadávaním hotela v Liptove, čaká vás pätnásťpoložkový formulár a na kalendárik s termínom sa vôbec nedá kliknúť. Keď tú stránku otvorí váš syn cez mobil, aby vám pomohol, nedá sa kliknúť ani na formulár.

Video s Helenou Vrtichovou na Youtube seká. Vaša obľúbená pesnička Heleny Vrtichovej sa na internete vôbec nedá nájsť.

Článok je v Piane a chce od vás vytiahnuť kreditku. Inštinktívne sa bojíte.