Americkí vojaci plánujú novú vesmírnu loď, bude lacná

Vojenská experimentálna agentúra odštartovala vývoj lode XS-1. Mala by zvládať každodenné použitie.

29. júl 2014 o 14:29 Tomáš Prokopčák

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Americká experimentálna agentúra DARPA chce nové nákladné vesmírne lode. Na rozdiel od programu raketoplánov však budú tieto kozmické plavidla lacné a zvládnuť by mali každodenné lety.

Vojenská agentúra preto určila pre prototypy relatívne ostré podmienky: za desať dní musia experimentálne lode zvládnuť desať letov a výdavky na vynesenie viac než dvoch ton nákladu na nízku obežnú dráhu nesmú presiahnuť päť miliónov dolárov.

DARPA už zadala predbežný kontrakt trojici tímov, ktoré majú navrhnúť takéto vesmírne zariadenie. Boeing sa spojil so spoločnosťou Blue Origin, XCOR s Masten Space Systems a Northrop Grumman s Virgin Galactic. Výsledkom má byť vesmírne plavidlo XS-1, ktoré by do kozmu vynieslo menšie satelity.

Slúžili by tak podľa Popular Science vedcom, civilným spoločnostiam o vojakom, ktorí by dokázali operatívne dostať do kozmu menšie satelity a zariadenia. Napríklad vtedy, ak by sa špionážne satelity nenachádzali na správnej pozícii.

Agentúra si budúci nákladný systém predstavuje ako kombináciu hypersonického nosiča, od ktorého sa vo vhodnej výške oddelí posledný stupeň aj s nákladom. Zvyšok lode pristane na zemi.

Americké vojenské letectvo dnes už vlastní nepilotovaný kozmický raketoplán. Experimentálna loď X-37B sa do kozmu dostala v roku 2010 a predpokladá sa, že dnes má krajina dve takéto zariadenia. Do kozmu ich vynesie nosná raketa Atlas V a pristávajú ako klzák.