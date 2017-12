Nove akumulátory štvornásobne predĺžia vyýdrž

Vedcom sa podarilo nájsť spôsob, ako dodať lítiu v akumulátoroch stabilitu.

29. júl 2014 o 11:20 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Mohol by to byť obrat, ktorý zmení svet mobilnej elektroniky i elektromobilov. Vývojárom zo Stanfordovej univerzity sa podarilo vyvinúť akumulátor, ktorý by mohol v ideálnych podmienkach dosiahnuť až štvornásobnú kapacitu v porovnaní s dnešnými.

V hre nie sú žiadne nové materiály, ani technológie. Vedcom sa podarilo nájsť riešenie na problém, ktorý sa snažia výrobcovia akumulátorov vyriešiť už desaťročie. Povýšiť hybridné lítiovo-iónové akumulátory na lítiové. Lítium, ktoré doposiaľ plnilo úlohu elektrolytu, bude fungovať i na strane elektród.

Doposiaľ tomu bránila nestabilita lítia na strane anódy, ktorá viedla ku krátkej životnosti a nestabilite akumulátorov.

Teraz ju akademici obalili pružnou nanovrstvou uhlíka a všetko začalo fungovať. V laboratórnych podmienkach sa podarilo dosiahnuť 99 percentnú účinnosť akumulátorov, ktorá zostáva nezmenená aj po 150 nabíjacích cykloch, existujú však rezervy, ktoré by ju mohli zvýšiť až na 99,9 percenta.

Lítium má spomedzi všetkých kovov najvyšší potenciál pre vysokú kapacitu akumulátorov. Jediný gram tohto materiálu dokáže naviazať 3860 mAh elektrickej energie. Ak by sa podarilo dotiahnuť výskum do finálneho produktu, dočkali by sme sa elektroniky, ktorá je podstatne menej závislá na elektrickej zásuvke než tá dnešná.

Napísali v magazíne The Register.