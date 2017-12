Päť dôvodov, pre ktoré sa oplatí prejsť na Mac

Boli ste verní Windows niekoľko desaťročí? Nebojte sa vyskúšať niečo iné, v dobe cloudu už neexistuje závislosť na jednej platforme.

29. júl 2014 o 0:00 Matúš Paculík

Premýšľali ste niekedy nad prechodom na počítače od Apple? Tu sú dôvody, prečo tak urobiť:

1. Systém je zadarmo

Nebolo to tak vždy, no dnes za nové verzie systému pre Mac neplatíte ani cent a všetky nové aktualizácie dostanete zadarmo. Apple si to môže dovoliť, keďže nikto iný nevyrába zariadenia s ich systémom. Pre Microsoft je to stále významná časť biznisu, hlavne keď tvorí základ pre mnoho ďalších produktov.

Apple vás nebude obťažovať nejakými sériovými číslami či inštalačným diskom. Nič sa nedeje, aj keď si omylom zmažete pevný disk. Váš MacBook bude od vás potrebovať len prístup na internet, skadiaľ si stiahne všetky inštalačné súbory. Inteligentné riešenie, ktoré zvládne aj technologický začiatočník.

Bonusom je plnohodnotný kancelársky balík. Pracuje sa v ňom skvele, je prehľadný a pre klasickú kancelársku prácu je vhodný rovnako, ako jeho platená alternatíva od Microsoftu. No nečakajte tu úplnú kompatibilitu s MS Office a problémom sú aj zložité tabuľky. So systémom dostanete zadarmo aj vynikajúci softvér na správu a úpravu fotografií a editor pre videá.

Nemusíte sa báť, že by vám na Macu chýbali dôležité a rozšírené aplikácie. Pre vývojárov je to platforma rovnako dôležitá ako Windows, zaostávajú jedine hry. Ich ponuka je limitovaná a nenájdete tu všetky horúce novinky.

2. Už žiadne nešťastné aktualizácie

Funkcia systému Windows, okolo ktorej sa roky šíria rôzne strašidelné povery, keď jedným šmahom dokáže zničiť hodiny a hodiny práce. A hoci si tu za problémy môžu najmä používatelia ignorujúci ukladanie rozrobenej práce, svoj podiel viny na celom probléme má aj samotný systém. Microsoft prístup k aktualizáciám výrazne nemení a pre bežného človeka je skôr na obtiaž.

Aktualizácií je veľa, lebo sú rozdrobené na malé kúsky. Ak si kúpite nový počítač alebo nainštalujete hoci aj najnovší Windows 8, tak na vás čakajú hodiny sťahovania a inštalovania. Našťastie, je tu len niekoľko otravných a zdĺhavých reštartov.

Mac OS X je k svojmu majiteľovi milší a nepotrebuje hneď po prvom zapnutí desiatky drobných opráv. Dodá vám jednu veľkú a ak si náhodou zabudnete uložiť rozpísaný text, tak ho po reštarte nájdete bez straty jediného znaku.

3. Skvelá výdrž na batériu

Dobre si pamätáme na šachovanie s nastavením výkonu pri Windows notebookoch. Od výroby zvolený vyvážený režim je všetkým, len nie univerzálnym riešením, ktoré by dobre fungovalo pri náročnej práci v kancelárii i na cestách, keď nemáte poruke elektrickú zásuvku.

Notebooky od Apple sú pri nastaveniach napájania skúpejšie, no absenciu rôznych posuvníkov nahrádzajú inteligentnou správou. Keď potrebujete výkon, tak ho máte dostatok a naopak, keď píšete jednoduchý dokument v lietadle, tak je spotreba všetkých komponentov minimalizovaná. No nikdy sa nestane, že by notebook reagoval pomaly.

Vďaka tomu má aj výkonný MacBook Pro reálnu výdrž 9 hodín surfovania či prehrávania videa a s ultratenkým modelom Air môžete bez problémov aktívne pracovať aj 12 hodín. A to sú hodnoty, o ktorých sa väčšine Windows notebookov ani len nesníva.

4. Jednotné grafické rozhranie

Ako dokážete čo najrýchlejšie zmiasť bežného používateľa Windows? Ukážte mu Windows 8 s novým rozhraním Modern UI. Pokus Microsoftu o vytvorenie spoločného rozhrania pre smartfóny, tablety a počítače nevyšiel.

Modern UI vyzerá úplne inak ako klasický desktop, v ktorom trávite väčšinu pracovného času. A stále nechápeme, prečo by sme si do počítača mali inštalovať dve verzie tej istej aplikácie a dvakrát sa do nej ešte aj prihlasovať.

Apple neexperimentuje a hoci sa snaží funkčne spájať mobilné zariadenia s tými pracovnými, tak to nie je na úkor ergonómie používania. Jediným výstrelkom je zobrazenie nainštalovaných aplikácií, ktoré je rovnaké ako v prípade mobilného systému iOS.

5. Dokonalý touchpad

Môže to vyzerať ako nepodstatná drobnosť, no dokonalý touchpad dokáže zvýšiť pohodlie pri práci. Navyše, zatiaľ neexistuje Windows notebook, ktorého touchpad by sa vyrovnal MacBookom po stránke kvality, možností a presnosti reakcií.

Pohyb prstov po povrchu je plynulý a maximálne presný. Nepotrebujete tu žiadne tlačidlá, celková plocha je veľká a pohodlne ovládnete aj grafický editor. Pri MacBookoch skutočne nepotrebujete myš, aby ste na ňom mohli efektívne pracovať.

Viacdotykové gestá fungujú plynulo a úplne presne. Navyše, na rozdiel od Windows nemusíte zakaždým kliknúť na okno, aby ste sa v ňom mohli pohybovať posuvníkmi, stačí ak naň presuniete kurzor. Jednoduchá funkcia, ktorá výrazne zvyšuje ergonómiu.