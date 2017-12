Nerozbitný smartfón Evolveo prežije pády aj vodu (test)

Do ruky sadne ako uliaty, vody sa nezľakne a neuškodí mu ani pád na zem. Pozrite sa, ako vyzerá smartfón, ktorý len tak rýchlo nezničíte.

12. aug 2014 o 14:20 Matúš Paculík

Evolveo StrongPhone Q4 Páči sa nám: Odolné telo, hardvérové tlačidlá, SOS funkcia Nepáči sa nám: Podpriemerný displej Cena: 235 eur Hodnotenie: 7,5

Produkt na test poskytla spoločnosť Abacus.

Čo by sa stalo, ak by váš smartfón spadol na betón? V tom najlepšom prípade by vám len stúpol krvný tlak, no vo väčšine prípadov by vám ostala aj pamiatka v podobe odretého rohu. A ak máte skutočne smolu, tak aj nepríjemná prasklina, či definitíva v podobe rozbitého displeja.

No v obchodoch si môžete kúpiť smartfóny, ktoré pádu neboja, problém im nerobí voda, prach a ovládať sa dajú aj v rukaviciach. Nevyzerajú síce pekne a nemajú najvýkonnejší hardvér, no je pravdepodobne podržia v najnepríjemnejších situáciách.

Kto ho rozbije?

Evolveo Strongphone Q4 má odolný pogumovaný povrch s pevným, vystuženým rámom. Tento smartfón prežije aj skutočne nešetrné zaobchádzanie vrátanie ponorenia do vody. Podľa špecifikácie IP67 vydrží až polhodinu v hĺbke jedného metra.

Spadnúť vám môže na akúkoľvek stranu. Zariadenie nemá ostré hrany a vyvýšený rám na prednej časti ochráni obrazovku aj pri priamom páde. Povrch telefónu nie je rovný ani hladký, takže zariadenie spoľahlivo udržíte aj v rukaviciach.

Zadný kryt držia dve pevné skrutky. Nájdete pod ním nielen sloty pre pamäťovú kartu a dve SIM karty, ale aj vymeniteľnú batériu s kapacitou 2800 mAh. Konektory sú chránené hrubými krytkami, no kvôli úzkemu prístupu sme mohli použiť jedine dodávanú nabíjačku.

Trojica dotykových tlačidiel je doplnená až o sedem klasických. Blokovanie displeja spolu s nastavením hlasitosti nájdete pri každom inom smartfóne, no navyše tu je dvojica pre prijatie / zamietnutie hovoru a tlačidlo ovládajúce fotoaparát.

Posledné je SOS tlačidlo. Po jeho stlačení môžete kontaktovať vybrané telefónne číslo SMS správou, prípadne priamo hovorom. Nastaviť si môžete až päť takýchto čísiel.

Na slnku veľa neuvidíte

Štvorpalcový displej je rozumným kompromisom medzi pohodlnosťou a ergonómiou používania. Nepredpokladá sa totiž, že na telefóne budete vybavovať pracovnú korešpondenciu. Dôležité je to, že bez problémov dosiahnete na každú časť obrazovky aj jednou rukou.

Jeho povrch len tak ľahko nerozbijete. Je tvorený z odolného skla Gorilla Glass 3 a vďaka IPS technológii sa naň môžete pozerať aj z extrémnych uhlov. To sú ale všetky pozitíva a následne sa budeme už len sťažovať.

Ako prvé prichádza na rad nízke rozlíšenie. V dnešnej dobe je rozlíšenie 480 x 854 bodov niečo, čo by sme čakali pri lacných smartfónoch s cenovkou okolo sto eur. Pri bežných úkonoch, ako je telefonovanie a prezeranie máp to nevadí, no akonáhle si zapnete internetový prehliadač, budete sa cítiť ako niekoľko rokov v minulosti.

Závažnejším problémom je veľmi slabá intenzita podsvietenia displeja a strata farieb pri ostrom uhle pohľadu. Počas slnečných dní tak na displeji toho veľa neuvidíte a napríklad navigácia v neznámom teréne bude takmer nemožná.

Má množstvo senzorov

Parametre Štvorjadrový čip Mediatek MT6589, 1,2 GHz

Grafický čip PowerVR SGX544MP

Pamäť 1 gigabajt

Úložný priestor 4 gigabajty

4” IPS displej, 480x854 bodov

8 MPx fotoaparát

Wi-Fi, BT 4.0, Wi-Fi, 2x SIM

Batéria 2800 mAh

Rozmery 140x76x17 mm

Hmotnosť 240 gramov

Android 4.2.1

Evolveo nie je smartfón, pri ktorom sa chcete chváliť jeho hardvérom. Štvorjadrový čip Mediatek MT6589 je obľúbenou voľbou nespočetného množstva čínskych výrobcov a inak to nie je ani v prípade značky Evolveo.

Dopĺňa ho gigabajt operačnej pamäte a dátové úložisko s kapacitou štyri gigabajty. Z nich zhruba polovicu zaberá operačný systém, takže kúpe pamäťovej karty sa nevyhnete.

Grafický čip PowerVR SGX 544MP nie je rekordér, no počas nudných chvíľ vás dokáže zabaviť dobrou hrou. Výsledných 13721 bodov v AnTuTu teste je na dnešnú dobu nižší priemer, rovnako aj 2219 bodov z Unlimited testu v 3DMarku.

Zaujímavejšia je senzorová výbava. Smartfón vie zistiť aktuálne zrýchlenie vo všetkých osiach, natočenie, intenzitu magnetického poľa, vzdialenosť predmetu od obrazovky a je výrobca dodal aj digitálny kompas.

Batéria má kapacitu 2800 mAh, čo predstavuje dva až tri dni bežného používania. Ak si smartfón beriete so sebou na túru a nezabudnete vypnúť zbytočné bezdrôtové technológie, tak vám vydrží nabitý aj viac ako štyri dni.

Systém bez zbytočností

Android vo verzii 4.2.1 nie je žiadnou novinkou, no nenájdete v ňom žiadny zbytočný softvér, či nevkusnú grafickú nadstavbu. Čistá verzia systému doplnená o pár drobností je to najlepšie riešenie pre smartfón, ktorý má fungovať bez problémov aj v extrémnych podmienkach.

Z extra aplikácií výrobca pridal len užitočnú aplikáciu kompasu, prisvietenia pomocou LED diódy, súborový manažér a jednoduchý poznámkový blok.

Najväčším úletom je miniaplikácia s počasím. Krásne animovaná krajinka s ovečkou v hlavnej úlohe, ktorá vám ukáže predpoveď počasia až pre päť vybraných miest. Príjemné spestrenie po všetkých aplikáciách, snažiacich sa o čo najvernejšie zobrazenie počasia.

Nie je pre každého

Nájsť odolný smartfón, ktorý sa nerozpadne hneď po prvom náraze na zem nie je jednoduchá úloha. Ak sa pozriete na súčasnú ponuku, nájdete v nej väčšinou len plastové modely. Pár smartfónov z odolnejšieho materiálu, ktoré sa neutopia a vydržia aj pád na zem môžete porátať na prste jednej ruky.

Evolveo StrongPhone Q4 je jedným z nich. Pokojne ho so sebou zoberte do hôr, na dlhú túru, či do práce na stavbu. Nevadí, ak vám padne na zem, na kamennú dlažbu, alebo skončí v mláke. Nevadí mu ani prach a nabíjačku potrebuje len raz za pár dní.

Dokonalý nie je, pri cene 235 eur mu ale pár vecí môžeme odpustiť. Výrobca by mal do budúcna použiť lepší displej a zlepšiť prístup ku konektorom tak, aby sa dali použiť aj iné nabíjačky a slúchadlá.

